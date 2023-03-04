45% жительниц Коми делают аборты из-за финансовых трудностей

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Почти половина женщин в Коми делают аборт из-за нехваток денег. Об этом заявила главный врач Перинатального центра РК Ольга Лебедева, выступившая с докладом в Госсовете республики. По ее словам, из-за финансовых трудностей прервать беременность решаются 45,4% женщин.

Вторую строчку в рейтинге частых причин для аборта занимает плохая информированность о средствах контрацепции. Также почти треть (27,6%) женщин ответили, что их устраивает количество детей в семье и больше они не планируют рожать.

В докладе говорится, что 18% жительниц Коми решаются на аборт из-за психологических причин: проблем в семье, развод с мужем, 9 % прерывают беременность из-за алкоголизма мужа, наличия ребенка-инвалида и т.д.

- Первые 14 недель беременности женщина находится под влиянием гормонов и не может принимать взвешенные решения. Но все проблемы решаемы, есть маткапитал, есть трудовой отпуск, психологи работают с каждой женщиной. Беременность в группе социального риска ведется специалистами - соцработником и психологом, - отметила главврач женской консультации Сыктывкара Зульфия Третьякова.

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