«Я научу тебя играть»: Сыктывкар в преддверии 8 марта стал столицей женского баскетбола республики

В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд.

В преддверии Международного женского дня в Сыктывкаре прошёл настоящий праздник спорта. На базе КСК «Лузалес-Арена» состоялось первенство Республики Коми по баскетболу памяти Георгия Валика среди женщин 1988 года рождения и старше в зачёт Спартакиады «Старшее поколение». Кто завоевал призовые места, расскажет «КП-Коми».

Умеющий увлечь

Баскетбол распространён не только у мужчин, но также и среди женщин. И именно благодаря Георгию Валику женский баскетбол в Коми вышел на совершенно иной профессиональный уровень. Ещё в 1983 году он создал женскую баскетбольную команду «Буревестник», в которую вошли студентки Сыктывкарского госуниверситета. Благодаря его тренерскому мастерству и упорству спортсменок в 1985-1987 годах команда под именем «Университет» стала выступать во второй лиге Чемпионата СССР.

Георгий Флорович твёрдой волей и крепкой поддержкой вывел в большой спорт многих своих воспитанниц. Фото: sportrk.ru.

«Я научу тебя играть!»: говорил Георгий Флорович начинающим воспитанницам, впервые перешагнувшим порог спортивной школы «Юность», где он был директором. И юные спортсменки действительно становились настоящими профессионалами, мастерами своего дела. Всё благодаря человеку, который твёрдой волей и крепкой поддержкой вывел их в большой спорт.

На протяжении многих лет Георгий Флорович показывал себя знающим специалистом, умеющим увлечь ребят к систематическим занятиям спортом, что подтвердили на практике его воспитанники. Они постоянно занимали призовые места в республиканских и российских соревнованиях.

Его не стало в 2011 году. Но дружные баскетбольные встречи в честь великого учителя в Коми проводится ежегодно. Вот и в этом году традиционные соревнования проводились уже в 11 раз. Сейчас – в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Спорт для сильных женщин

В этот раз в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд. За медали первенства боролись семь команд участниц – взрослых женщин, уже окончивших спортивную карьеру. География участников весьма обширна: на состязания приехали спортсменки из Сыктывкара, Печоры и Инты.

Не остались в стороне и районы республики: в первенстве приняли участие команды из Усть-Вымского, Усть-Куломского и Корткеросского районов. Впервые к соревнованиям присоединились спортсменки из Усть-Цилемского района.

Борьба на площадке развернулась нешуточная, спортивные страсти просто зашкаливали. Все команды показали высокий уровень игры и эмоции, которые били через край. Видимо, поэтому большинство матчей завершилось с минимальной разницей в счёте между соперниками.

По итогам состязаний в общем зачёте первое место завоевала команда из Сыктывкара, серебро у Усть-Вымского района, на третьем месте команда Печоры.

В зачёте Спартакиады «Старшее поколение» (1 группа), золото – у команды Сыктывкара, второе место заняла Печора, бронза – у команды из Инты.

В зачёте Спартакиады «Старшее поколение» (2 группа) золото увозит команда из Усть-Вымского района, на втором месте – Усть-Цилемский район, бронзовые медали – у Усть-Куломского района, на четвертом месте – Корткеросский район.

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