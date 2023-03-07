Шашлык, загадки и рокерский мерч: чем удивят милых дам Коми в женский день их кавалеры

Любой сюрприз приятен от любимых мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра жители Коми будут отмечать Международный женский день. В преддверии долгожданного первого весеннего праздника мы решили узнать у мужчин региона, какие презенты они собираются подарить своим милым дамам. А, быть может, наши читатели вдохновятся идеями для собственных сюрпризов?

Цветы и сластюшки

Участниками мини-опроса «Комсомолки» стали порядка 20 мужчин в возрасте от 15 до 68 лет из разных районов республики. Традиционно многие наши респонденты решили одарить любимых женщин букетами цветов с романтической запиской, большинство из которых будут отправлены с помощью доставки-сюрприза.

И какой же дамский праздник без вкусняшек? Сладости различных форм и размеров завтра получат милые женщины Коми: конфеты, торты, вафельные рожки, десерты и пирожные. Однако настоящие мужчины в качестве вкусняшек предпочитают конкретную еду – мясо.

Для кого-то лучшим подарком на 8 марта станет вкусный ужин. Фото: Екатерина САВЕНКО

– Подарю своим любимым девочкам вкусный ужин – приготовлю сам на мангале шашлык и преподнесу прямо на праздничный стол, – поделился планами на женский день серьёзный сыктывкарец.

Три в одном

Для многих мужчин важно провести этот весенний праздник ярко, азартно и с приключениями, что называется – на движе! Так, житель Сыктывкара решил преподнести особый подарок одному из городов Коми:

– Сейчас я нахожусь в Печоре, завтра организую для горожан дворовые игры, – рассказал «КП-Коми» респондент. – Они пройдут на Юбилейной площади, дети познакомятся с народными играми, в которые играли ещё их родители. Да и сами мамы и папы могут принять участие!

Какой же праздник без сладостей. Фото: архив КП.

И какой же Международный женский день без романтики? Наши креативные земляки и тут предусмотрели интересный сценарий.

– Перед 8-ым марта мы решили подарить нашим девушкам-коллегам сладкие подарки и песни под гитару. Ещё мы приготовили интересные задания, например, разгадывание литературных загадок, – рассказал сотрудник Юношеской библиотеки Коми. Молодцы библиотекари! Вот он настоящий праздник «три-в-одном» – польза для души, сердца и ума.

Кстати, творческий концерт собственного сочинения и мастерства подарит завтра на праздничном ужине своим любимым житель села Дон. Умница!

Ого! А так можно было?

Некоторых представительниц прекрасной половины человечества ждут весьма необычные и продуманные подарки в праздник.

– Я долго думал, что подарить, в итоге решил. Маме вручу именную ручку и ароматические флаконы для дома. Любимая тётя получит рокерский мерч, а именно – футболку и подвеску, – поделился идеей молодой житель Москвы, уроженец Коми.

– Мы с ребятами подготовили одногруппницам разные подарки: кроме букета цветов и сладостей, мы купили им симпатичные кофточки и сертификат в магазин косметики, – рассказал студент СыктГУ.

Получать цветы всегда приятно! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Мои любимые девушки получат в Международный женский день чайный набор: здесь будет несколько упаковок натурального травяного чая для заварки, – описал свою задумку житель столицы Коми.

Дорогие мужчины! На самом деле совершенно неважно, что вы подарите нам 8 марта. Главное – окружить нас вашей искренней заботой, вниманием и улыбками.

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