В Сыктывкаре цена на веточку мимозы в канун 8 марта взлетела до 200 рублей

Фото: архив "КП"

Скромный букет из пяти тюльпанов обойдется жителю Сыктывкара в от 425 до 500 рублей. Такие цены можно найти в городских цветочных магазинах.

Выросла в цене и мимоза. Традиционный цветок весны теперь стоит от 200 рублей за веточку.

Собрать монобукет из роз также удовольствие из недешевых. Один цветок в канун 8 марта стоит 250 рублей.

В целом, по оценке экспертов, стоимость букета вырастет на 10% и будет стоить более 2,2 тысяч рублей.

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