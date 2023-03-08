За сутки в Коми 101 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на среду, 8 марта, в Коми зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 195 621 случай заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 54 человека. За всем время удалось вылечить 191 446 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3263 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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Такой показатель фиксируется в 2023 году в первый раз (подробности)