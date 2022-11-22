В 2022 году Жешартский ЛПК высадил 184 тысячи деревьев

Фото: Жешартский ЛПК.

В 2022 году Жешартский ЛПК увеличил площадь по воспроизводству лесов на арендуемых участках. Компания проводила лесовосстановительные работы в Усть-Вымском, Усть-Куломском и Сысольском районах Коми в соответствии с согласованными с местными лесничествами планами. Так, общая площадь лесовосстановительных мероприятий составила 2 тысячи 100 га, в том числе на площади 108,5 га было осуществлено искусственное лесовосстановление методом посадки сеянцев. Компания рассматривает лес не только как природный ресурс и материал для извлечения прибыли, но и учитывает, что это, в первую очередь, важная экосистема, поддерживающая жизнь человека.

— С целью повышения эффективности приживаемости сеянцев, как и в прошлом году, нами использовался высококачественный посадочный материал с закрытой корневой системой, выращиваемый нашими партнерами в питомнике, который неоднократно признавался лучшим в России. Общее количество высаженных в этом году деревьев составило 184 тысячи штук, — рассказывает о роли компании в восстановлении леса начальник отдела лесопользования Жешартского ЛПК Максим Ковалев.

Руководитель отдела лесопользования Максим Ковалев. Фото: Жешартский ЛПК.

По его словам, большая доля мероприятий традиционно приходится на содействие естественному лесовосстановлению методом ухода за подростом и минерализацией. Природные условия нашего края, а также щадящая и аккуратная технология рубок позволяют при проведении лесозаготовительных работ сохранять молодое поколение деревьев в необходимом для естественного восстановления количестве, а сохраненные семенные деревья, куртины и стены леса выступают гарантами обсеменения вырубок. Создание условий для восстановления и развития деревьев из «ближайшего окружения» является важным этапом поддержания устойчивости всей лесной экосистемы, поскольку сохраняется генофонд, обладающий качествами необходимыми для роста на данной территории.

Сеянцы. Фото: Жешартский ЛПК.

Кроме того, Жешартским ЛПК в полном объеме были выполнены рубки ухода в молодняках на общей площади 275 га. Это важнейшее мероприятие в цикле работ по воспроизводству лесов, так как именно рубки ухода в молодняках формируют качественную структуру будущих насаждений.— Для обеспечения биоразнообразия и, как следствие, экологической устойчивости, при проведении работ сохраняются отдельные важные элементы, такие как конкретные переувлажнённые участки, ветровальные комплексы, старовозрастные деревья и другие, — прокомментировал Максим Ковалев.

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