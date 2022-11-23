В Коми увеличится размер тарифов на проезд в пригородных поездах

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В Коми вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах. Соответствующий проект приказа опубликовал Республиканский комитет по тарифам.

Согласно документу, изменения жителей республики ждут с 1 января 2023 года. Известно, что рост цен составит 3,4%.

о сравнению с 2022 годом повышение составит 3,4%

Увеличатся также тарифы за провоз багажа: на расстоянии до 100 километров будет 39 рублей за место (вместо 36 рублей), более 100 километров — 52 рубля (вместо 50 рублей).

Как сообщает БНК со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности республики Евгения Пономаренко, в 2022 году по соглашению с правительством в регионе курсируют 23 поезда по девяти маршрутам. За три квартала этого года в пригородном сообщении было перевезено около 260 тыс. пассажиров, результат по итогам года составит приблизительно 362 тыс. пассажиров.

С целью сохранения социально значимого пригородного сообщения пассажирской компании из республиканского бюджета выплачивается компенсация потерь в доходах в результате выполнения пригородных перевозок. В 2022 году на эти цели запланировано 192 млн рублей.

На сайте «СППК» в разделе «Расписание» можно найти поезда, которые курсируют в Коми по девяти маршрутам: Микунь — Мадмас, Печора — Ираель, Печора — Кожва-1, Печора — Инта-1, Инта-1 — Кожва-1, Марков — Инта-1, Сосногорск — Ираель, Сосногорск — Троицко-Печорск и Микунь — Кослан.

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