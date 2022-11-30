«Я не смог бы здесь жить»: европейские видеоблогеры прогулялись по Воркуте и рассказали о своих впечатлениях

Скрин видео КРТК «Коми гор»

В Воркуте побывали испанские видеоблогеры. Они начали путешествие с Ямала, затем переместились на 67 параллель. Какие впечатления получили жители Мадрида в Воркуте, рассказали на «Коми гор».

Рубен Диаз всегда мечтал побывать там, где царит настоящий холод и крепкий мороз. В поиске острых ощущений отправился на Крайний Север России, за компанию прихватил с собой друга и по совместительству оператора Луис Альвареса и ещё пару неискушённых приятелей.

Рубен Диаз. Скрин видео КРТК «Коми гор»

Погуляли по городу, посмотрели на закрывающийся посёлок Заполярный, зашли в поселковую школу, побывали в Горно-экономическом колледже, пообщались с воркутинцами.

– Поскольку у нас разные культуры, у меня создаётся впечатление, что ваши люди очень серьёзные и не готовы разговаривать. Но проходит какое-то время, я стараюсь заговорить, и тогда передо мной открывается совершенно другой человек – готовый к общению, хороший, приятный, дружелюбный, – говорит Рубен Диаз.

У Луиса мечта оказалась куда серьёзнее, когда он даже мечтал переехать в Россию – настолько он был заинтригован всем, что видел и читал о ней. В поездках Луис больше увлечён не общением с людьми, а картинкой видоискателя.

– Все впечатления замечательные. Всех больше мне нравится природа и зима, которой у нас нет. Для меня это самый лучший пейзаж, потому что он идеален даже несмотря на то, что я не смог бы жить здесь, но наслаждаться этими видами мне нравится. Я хотел бы вернуться сюда, и скорее всего это будет в августе следующего года, – рассказал Луис Альварес.

Луис Альварес. Скрин видео КРТК «Коми гор»

Видеоистории от Рубена и Луиса собирают сотни тысяч просмотров. Совсем скоро здесь появится и испаноязычное изложение о воркутинском арктическом городе и приключение испанцев в России.

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