Кадры с завораживающим северным сиянием в Воркуте показали по федеральному телеканалу

Фото: Анастасия ФИЛЛИППОВА
Северное сияние, запечатленное в Коми, показали на федеральном телевидении. Кадры с уникальным природным явлением были запечатлены в Воркуте и показаны журналистами канала «Россия1».
Воркутинцы отреагировали на подборку кадров одобрительно, а жители других городов и районов Коми признались, что очень завидуют: ведь увидеть северное сияние мечта многих.
— Завидую вам очень-очень. Живу в Сыктывкаре, но ни разу не видела эту красоту. То уеду куда-то, то просплю, — пишет Татьяна.
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