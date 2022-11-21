Кадры с завораживающим северным сиянием в Воркуте показали по федеральному телеканалу

Фото: Анастасия ФИЛЛИППОВА

Северное сияние, запечатленное в Коми, показали на федеральном телевидении. Кадры с уникальным природным явлением были запечатлены в Воркуте и показаны журналистами канала «Россия1».

Воркутинцы отреагировали на подборку кадров одобрительно, а жители других городов и районов Коми признались, что очень завидуют: ведь увидеть северное сияние мечта многих.

— Завидую вам очень-очень. Живу в Сыктывкаре, но ни разу не видела эту красоту. То уеду куда-то, то просплю, — пишет Татьяна.

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