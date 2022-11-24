В Печоре начались проверки разваливающегося дома, который вот-вот обрушится на жильцов

Фото: группа «Печора – депутаты КПРФ»

В Печоре люди вынуждены жить в разваливающемся на глазах доме. Многоквартирный дом по улице Привокзальная признали непригодным для проживания и приговорили к сносу ещё в 2017 году, а в этом году и вовсе рухнулась крыша в одной квартире, написали в группе «Печора – депутаты КПРФ».

Фото: группа «Печора – депутаты КПРФ»

– Над одной из квартир дома обвалилась крыша в которой жил инвалид, умерший впоследствии в больнице, – сообщили авторы поста. Шлакоблочные стены размываются снегом и дождем и снегом, если дом рухнет и похоронит под собой многострадальных жителей. Нарушена работа теплового контура строения, а из-за изменений погоды, перепада температур деревянные перекрытия трещат, явно предвещая страшные события. «Ходячий замок» находится недалеко с ж/д вокзалом и все гости Печоры в первую очередь видят этот ужас.

Фото: группа «Печора – депутаты КПРФ»

– Местная власть не расселяет жильцов, да и куда расселять, если на это нет денег. Нами подготовлены советующие обращения, чтобы заставить работать чиновников, - написали в группе «Печора – депутаты КПРФ». Муниципальные власти поторопились отреагировать на сообщение и прокомментировали запись в группе.

Фото: группа «Печора – депутаты КПРФ»

– Сообщаем, что после указанных вами событий, квартира была признана непригодной для проживания, а жильцам был предложен маневренный фонд, – утверждает районная администрация.

Также чиновники опровергли сообщение о том, что человек с инвалидностью скончался после обрушения кровли.

– Инвалид, о котором идёт речь, умер за несколько месяцев до обвала участка стены, - прокомментировали в администрации.

Также чиновники заверили, что в доме запущено отопление, а в крайние дни октября выезжали профильные специалисты для оценки текущего состояния. Сейчас ищут подрядчика, который восстановит несущие стены и кровлю.

Фото: группа «Печора – депутаты КПРФ»

Печорская межрайонная прокуратура тоже отреагировала на сообщение местных жителей, ожидается проверка.

– В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации муниципального района «Печора», Государственной жилищной инспекции по городу Печоре при решении вопросов о переселении граждан из аварийного жилья. В настоящее время истребованы материалы, сведения, документы, относящиеся к предмету проверки, организован выезд на место. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе путем направления исковых заявлений в суд в защиту прав жильцов дома, – заверила прокуратура корреспондентам ИА «БНК».

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