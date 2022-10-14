В Коми произошел обвал многоквартирного дома, один человек погиб

Фото: архив "КП"

В Удорском районе погиб мужчина. Трагедия произошла еще в сентябре, когда рабочий участвовал в демонтаже многоквартирного дома. Однако конструкция разрушилась и упала на мужчину. От полученных травм он умер под завалами.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, по данному факту начато расследование. Следователи обнаружили нарушения при выполнении сноса дома, которые и стали причинами трагедии.

- В сентябре текущего года в одном из сел района во время производства работ по демонтажу многоквартирного дома произошел обвал перекрытий кровли и стен, в результате чего разнорабочий получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ответственным лицом из числа сотрудников строительной организации при организации работ были допущены нарушения установленных правил безопасности, повлекшие тяжкие последствия в виде смерти человека, - уточнили в ведомстве.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели обнаружили тело 31-летнего рабочего, погибшего при крушении здания в Ухте (подробности)