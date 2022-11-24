Появилось видео, как знаменитая на всю страну диско-бабушка из Помоздино зажигает под Queen в столице Коми

Лидия Уляшева старается не пропускать ни одного важного концерта в Сыктывкаре. Фото: архив КП.

Знаменитая на всю страну диско-бабушка из Коми вновь покоряет сыктывкарские концертные танцполы. Буквально на днях уроженка Помоздино Лидия Уляшева «засветилась» лихо танцующей на симфоническом шоу «Богемская рапсодия» в столице Коми.

Напомним, Лидия Витальевна прославилась на всю страну после того, как несколько раз попала под прицелы видеокамер на концертах российских и мировых звезд и стала героиней забавных и мемных роликов. В портфолио «бабы Лиды», как её любят называть поклонники, – видео её зажигательных танцев с множества концертов.

Впервые диско-бабушка «засветилась» в 2017 году. Видео с залихватским танцем Лидии Уляшевой на концерте Ottawan облетели все новостные ленты страны. А в октябре 2019 года бабушка танцевала на выступлении Филиппа Киркорова и группы «Руки Вверх», которые написали об энергичной и зажигательной пенсионерке в своих соцсетях. Киркоров даже отметил, что видео с бабой Лидой принесло ему свыше миллиона просмотров.

И вот сейчас любимая многими диско-бабушка отжигает на симфоническом шоу «Богемская рапсодия» в Театре оперы и балета. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни, Лидия Витальевна!

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