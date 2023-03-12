«Под комментарии судьи Николая Чарина и песни любимых исполнителей коми»: 16-ая «Лямпиада» объединила 165 любителей национального вида спорта

Спортсмены со всей республики прокатились на лямпах! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Вчера в с. Ыб, в Финно-угорском этнокультурном парке состоялся XVI Чемпионат и первенство Республики Коми по национальному виду спорта - гонках на охотничьих лыжах «Ляпиада». В этом году состязание объединило 165 спортсменов практически со всего региона. Отрадно, что среди молодёжи звучала коми речь, ведь в основном все юные лямпийцы – это ребята из коми сёл и деревень.

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Любимый вид спорта коми

Участников разделили по возрастным категориям, а лыжню – на три дистанции: детская протяжённостью всего 500 метров, женская длинной один километр, самая большая – мужская – в два километра.

Найдите вереницу лыжников... Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В этом году на лямпы встал даже малыш – трёхлетний Степан был в Центре внимания на протяжении всего дня.

Маленький Степан и Сергей Шарапов поднимают флаг Республики Коми! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Перед началом гонок ребёнок, как самый юный спортсмен, совместно с самым опытным участником, постоянным участником гонок Сергеем Шараповым, подняли флаг Республики Коми, а честь возвести флаг Российской Федерации выпала известной лыжнице, уроженке посёлка Краснозатонский, Виктории Мелиной. Кстати, Сергей Шарапов сам является настоящим охотником, и выход на лямпы для него – это дело привычное. Так, его стилизованный охотничий костюм украшают трофеи: на шее амулет выполнен из клыков и когтей двух медведиц, которых он добыл, шапка и отделки костюма сшиты из шкур животных.

Авторитетный спортивный судья Николай Чарин. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Комментировал бег и вместе с коллегами оценивал участников авторитетный спортивный судья с хорошим стажем Николай Чарин. С ним следить за игроками было очень интересно и забавно. Так, именитого специалиста очень впечатлила техника бега на лямпах девочек Прилузского района – они матёро вонзали койбедь меж лямпами и, отталкиваясь всем телом, очень быстро передвигались: «Ну и ну, вот дают. Во, техника! Впервые вижу это чудо! Сразу видно, что часто на лямпах бегают!». Напомним, Николай Чарин стоял у истоков стартов на призы олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, которые проходят на лыжном комплексе в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

Без падений и слёз не обойтись! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Детей старались сопровождать тренера или родителей! Подбадривали и подгоняли! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

И болельщики не скучали

Между забегами собравшихся радовали любимые исполнители, зрители согревались под песни коми народного артиста Веры Булышевой, музыканта Владимира Трошева с ансамблем "Гуляночка", ансамбля народной песни «Северная околица», казачьего хора «Вольница», народного белорусского хора «Купалинка».

Погодка была замечательный, а лёгкий морозец не позволил весеннему солнышку испортить трассу! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Гости могли отведать традиционную финно-угорскую кухню. На точках продаж предлагали уху по-карельски (по-фински) – из двух видов рыб со сливками, а на второе – перловую кашу с мясом, овощами и со сливками. Был широкий ассортимент выпечки, сладостей, шашлык из мяса и окунь на мангале. А в кафе "Финноугория" трапезничали под песни Вовы Трошева с коллективом. Многие обедавшие пустились в пляс и активно подпевали.

Танцы под Трошева!! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Дом дружбы народов Республики Коми подготовил развлечения для детей и взрослых, что помогло согреться в морозный субботний день. Сам директор учреждения Григорий Хатанзейский учил закидывать аркан на деревянную фигуру оленя, было много желающих заарканить зверя. Весёлые бабки-ёжки устроили состязания по перетягиванию каната, провели коми народные игры и блинные бои. Скучать не приходилось!

Григорий Хатанзейский знает, как заарканить оленя! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Как было раньше

В Этнопарке Коми национальная «Лямпиала» проходит второй год подряд, она перекочевала из села Большелуг – родины олимпиады на лямпах. Сначала это были сельские соревнования, которые придумал тренер по лыжам спортшколы Большелуга Афанасий Габов.

Идейный вдохновитель, создатель спортивных гонок на лямпах «Лямпиада» Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Шли года, благодаря тренеру Афанасию Васильевичу и его единомышленникам, гонки на охотничьих лыжах полюбились всем без исключения – после районного уровня, забег получил статус республиканского. Факт того, что «Лямпиаду» перевезли, расстроил многих участников фестиваля, однако, несмотря на многочисленные просьбы, её назад в село не вернули.

Светлана Мишарина, участница соревнований «Лямпиада» Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- Я из Большелуга, принимаю участие в «Лямпиаде» уже в 14-ый раз. Конечно, мне больше нравились соревнования в нашем селе – там даже трасса удобнее, роднее. У меня муж и сын охотники, а я просто люблю бегать на лямпах, - поделилась своими впечатлениями Светлана Мишарина.

Побеждают сильнейшие! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Награждал победителей Валерий Марков, региональный председатель Федерации гонок на охотничьих лыжах Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Победители во взрослой категории:

Среди женщин: 1 место – Виктория Мелина. 2 место – Катерина Симпелева. 3 место – Наталья Пунегова. Среди мужчин: 1 место – Сергей Зюзев.

2 место – Антон Зюзев.

3 место – Василий Беляев.

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