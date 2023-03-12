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Общество12 марта 2023 13:15

«Под комментарии судьи Николая Чарина и песни любимых исполнителей коми»: 16-ая «Лямпиада» объединила 165 любителей национального вида спорта

В Коми прошли традиционные гонки на охотничьих лыжах
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Спортсмены со всей республики прокатились на лямпах!

Спортсмены со всей республики прокатились на лямпах!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Вчера в с. Ыб, в Финно-угорском этнокультурном парке состоялся XVI Чемпионат и первенство Республики Коми по национальному виду спорта - гонках на охотничьих лыжах «Ляпиада». В этом году состязание объединило 165 спортсменов практически со всего региона. Отрадно, что среди молодёжи звучала коми речь, ведь в основном все юные лямпийцы – это ребята из коми сёл и деревень.

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых!

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Любимый вид спорта коми

Участников разделили по возрастным категориям, а лыжню – на три дистанции: детская протяжённостью всего 500 метров, женская длинной один километр, самая большая – мужская – в два километра.

Найдите вереницу лыжников...

Найдите вереницу лыжников...

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В этом году на лямпы встал даже малыш – трёхлетний Степан был в Центре внимания на протяжении всего дня.

Маленький Степан и Сергей Шарапов поднимают флаг Республики Коми!

Маленький Степан и Сергей Шарапов поднимают флаг Республики Коми!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Перед началом гонок ребёнок, как самый юный спортсмен, совместно с самым опытным участником, постоянным участником гонок Сергеем Шараповым, подняли флаг Республики Коми, а честь возвести флаг Российской Федерации выпала известной лыжнице, уроженке посёлка Краснозатонский, Виктории Мелиной. Кстати, Сергей Шарапов сам является настоящим охотником, и выход на лямпы для него – это дело привычное. Так, его стилизованный охотничий костюм украшают трофеи: на шее амулет выполнен из клыков и когтей двух медведиц, которых он добыл, шапка и отделки костюма сшиты из шкур животных.

Авторитетный спортивный судья Николай Чарин.

Авторитетный спортивный судья Николай Чарин.

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Комментировал бег и вместе с коллегами оценивал участников авторитетный спортивный судья с хорошим стажем Николай Чарин. С ним следить за игроками было очень интересно и забавно. Так, именитого специалиста очень впечатлила техника бега на лямпах девочек Прилузского района – они матёро вонзали койбедь меж лямпами и, отталкиваясь всем телом, очень быстро передвигались: «Ну и ну, вот дают. Во, техника! Впервые вижу это чудо! Сразу видно, что часто на лямпах бегают!». Напомним, Николай Чарин стоял у истоков стартов на призы олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, которые проходят на лыжном комплексе в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

Без падений и слёз не обойтись!

Без падений и слёз не обойтись!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых!

Гонки на охотничьих лыжах - спорт для самых сильных и выносливых!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Детей старались сопровождать тренера или родителей! Подбадривали и подгоняли!

Детей старались сопровождать тренера или родителей! Подбадривали и подгоняли!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

И болельщики не скучали

Между забегами собравшихся радовали любимые исполнители, зрители согревались под песни коми народного артиста Веры Булышевой, музыканта Владимира Трошева с ансамблем "Гуляночка", ансамбля народной песни «Северная околица», казачьего хора «Вольница», народного белорусского хора «Купалинка».

Погодка была замечательный, а лёгкий морозец не позволил весеннему солнышку испортить трассу!

Погодка была замечательный, а лёгкий морозец не позволил весеннему солнышку испортить трассу!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Гости могли отведать традиционную финно-угорскую кухню. На точках продаж предлагали уху по-карельски (по-фински) – из двух видов рыб со сливками, а на второе – перловую кашу с мясом, овощами и со сливками. Был широкий ассортимент выпечки, сладостей, шашлык из мяса и окунь на мангале. А в кафе "Финноугория" трапезничали под песни Вовы Трошева с коллективом. Многие обедавшие пустились в пляс и активно подпевали.

Танцы под Трошева!!

Танцы под Трошева!!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Дом дружбы народов Республики Коми подготовил развлечения для детей и взрослых, что помогло согреться в морозный субботний день. Сам директор учреждения Григорий Хатанзейский учил закидывать аркан на деревянную фигуру оленя, было много желающих заарканить зверя. Весёлые бабки-ёжки устроили состязания по перетягиванию каната, провели коми народные игры и блинные бои. Скучать не приходилось!

Григорий Хатанзейский знает, как заарканить оленя!

Григорий Хатанзейский знает, как заарканить оленя!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Как было раньше

В Этнопарке Коми национальная «Лямпиала» проходит второй год подряд, она перекочевала из села Большелуг – родины олимпиады на лямпах. Сначала это были сельские соревнования, которые придумал тренер по лыжам спортшколы Большелуга Афанасий Габов.

Идейный вдохновитель, создатель спортивных гонок на лямпах «Лямпиада»

Идейный вдохновитель, создатель спортивных гонок на лямпах «Лямпиада»

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Шли года, благодаря тренеру Афанасию Васильевичу и его единомышленникам, гонки на охотничьих лыжах полюбились всем без исключения – после районного уровня, забег получил статус республиканского. Факт того, что «Лямпиаду» перевезли, расстроил многих участников фестиваля, однако, несмотря на многочисленные просьбы, её назад в село не вернули.

Светлана Мишарина, участница соревнований «Лямпиада»

Светлана Мишарина, участница соревнований «Лямпиада»

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

- Я из Большелуга, принимаю участие в «Лямпиаде» уже в 14-ый раз. Конечно, мне больше нравились соревнования в нашем селе – там даже трасса удобнее, роднее. У меня муж и сын охотники, а я просто люблю бегать на лямпах, - поделилась своими впечатлениями Светлана Мишарина.

Побеждают сильнейшие!

Побеждают сильнейшие!

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Награждал победителей Валерий Марков, региональный председатель Федерации гонок на охотничьих лыжах

Награждал победителей Валерий Марков, региональный председатель Федерации гонок на охотничьих лыжах

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Победители во взрослой категории:

Среди женщин: 1 место – Виктория Мелина. 2 место – Катерина Симпелева. 3 место – Наталья Пунегова. Среди мужчин: 1 место – Сергей Зюзев.

2 место – Антон Зюзев.

3 место – Василий Беляев.

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