За сутки в Коми 74 человека заразились коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на воскресенье, 12 марта, в Коми зафиксировали 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 195 977 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 49 человек. За всем время удалось вылечить 191 756 пациентов. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3266 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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