Из-за ковида пять жителей Коми попали в больницы

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Портал стопкоронавирус.рф предоставил последние данные о заболеваемости коронавирусом. По информации аналитиков, по состоянию на 27 ноября в Коми выявили с начала пандемии 190 832 случая.

За последние сутки выявили 55 новых случаев, пятеро из заболевших попали в больницы. Выздоровевшими считаются с начала пандемии 186 614 человек, за сутки – 54. Новых погибших от COVID-19 не выявлено. Всего жертвами считаются 3244 человека.

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