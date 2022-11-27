«Мамина любовь ни на что не похожа»: в День матери парламентарии Коми рассказали о самых дорогих сердцу людях

В последнее воскресенье ноября вся страна празднует День матери. Фото: paxibay.

Мама – главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда вырастаем и, наконец, понимаем: мама была права. Сегодня, в последнее воскресенье ноября, вся страна отмечает важный праздник – День матери. Законодатели Госсовета Коми поделились с «КП-Коми» воспоминаниями из детства, связанными с любимыми мамами.

Доверие и опыт

Маму депутата Ильи Семяшкина зовут Вера Ивановна, раньше она работала в Ухте инженером-строителем и сейчас, будучи на пенсии, продолжает трудиться. Как рассказывает Илья Васильевич, от самого близкого человека он прежде всего научился самостоятельности и ответственности.

Семья Или Семяшкина.

– Я этого не помню, но мама говорила, что уже в три года на дачном участке, который мы только разрабатывали, у меня была своя личная грядка с клубникой, – рассказывает парламентарий. – А ещё я, будучи школьником, заботился о своих младших брате и сестре, ходил за ними в детсад, отводил и забирал. Сестре косички и хвостики заплетал.

Все мы родом из детства.

Однажды Вера Ивановна попросила своего первенца нажарить котлеты, что школьник с удовольствием сделал. Депутат до сих пор вспоминает этот случай с особой теплотой и считает его удивительным детским опытом.

– Конечно, часть котлет где-то подгорела, но это было неважно, – считает Илья Васильевич. – Главное, что мама мне доверила наш ужин.

Перед глазами нашего собеседника мама, молодая и красивая, стоит перед кульманом (Чертёжный прибор пантографной системы в виде доски, установленной вертикально или под углом – Прим. авт.). У Веры Ивановны до сих пор идеальный каллиграфический почерк, которому она научила своего сына, как и совершенным чертежам.

Перед глазами нашего собеседника мама, молодая и красивая, стоит перед кульманом.

– Я даже как-то выиграл олимпиаду по черчению в Ухте, – улыбается Илья Васильевич. – Мама – самый главный человек, и я благодарен за всё, чему она меня научила и что мне дала.

Самая большая ценность

Бесконечное чувство любви, благодарности и признательности испытывает к своей маме депутат Виктор Бетехтин. Вера Владиславовна в 90-е и нулевые растила сына одна, время было сложное, семья жила в Воркуте.

Виктор с любимой мамой.

– Только сейчас во взрослом возрасте я понимаю, как ей было трудно, это была непосильная ноша, – вспоминает парламентарий. – При том, что она 30 лет работала медсестрой в Воркутинской городской больнице. Она смогла заложить во мне самые лучшие человеческие качества, как мы говорим дома, – окультуризированный авантюризм: не бояться ничего и помогать другим людям создавать и созидать.

Материнский труд всегда считался почётным и важным.

Из-за того, что Вера Владиславовна много времени проводила на работе, Виктор часто был неограничен в свободе, семилетний школьник гулял по заполярной тундре и вместе с друзьями ходил на рыбалку напротив воркутинской ТЭЦ-2, а детским летним лагерям на море парнишка предпочитал отдых на севере у бабушки.

– Мама привила мне любовь и уважение к русской и зарубежной приключенческой классике, – рассказывает Виктор.

– Мама привила мне любовь и уважение к русской и зарубежной приключенческой классике, – рассказывает наш герой. – Джек Лондон, Луи Буссинар. Я вырос на этих историях, которые доказали мне, что можно достичь всего, чего хочешь, но главное оставаться хорошим человеком. Я маме благодарен за её терпение, мужество, женскую силу и мудрость. Она не просто родной человек, она мой самый близкий человек, с которым я могу говорить на любые темы. И это для меня самая большая ценность.

Особая материя

С Днём матери поздравил женщин, мама и бабушек председатель Государственного совета Коми Сергей Усачёв. По словам спикера, материнская любовь – особая материя, которая ни на что не похожа и не поддаётся измерениям и оценкам.

– И сегодня мы отмечаем праздник, посвящённый самым близким и самым важным в нашей жизни людям – нашим мамам. Не имеет значения, сколько нам лет и какой жизненный путь мы выбрали. Мамина поддержка и любовь всегда остаётся с нами, дарит нам крылья и веру в свои силы, – уверен Сергей Анатольевич.

Женщин Республики Коми с Днем матери поздравил Сергей Усачёв.

Парламентарий также подчеркнул, что материнский труд всегда считался почётным и важным: «Дать жизнь ребёнку, воспитать и вырастить его настоящим человеком, отдав ему всю свою любовь, силы и душу – непростая задача, решение для которой каждая женщина ищет самостоятельно. Несмотря на все трудности, которые вам приходится преодолевать на жизненном пути, вы всё равно остаётесь добрыми, искренними, душевными, сохраняете покой в доме и гармонию в семье».

Особые слова благодарности и глубочайшего уважения Сергей Усачёв выразил женщинам, которые стали второй матерью для детей-сирот и многодетным матерям.

– В этот замечательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, благополучия, тепла и уюта в доме. Пусть будет наполнен светом и радостью каждый ваш день! – завершил председатель Госсовета Коми.

С праздником, дорогие мамы!

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