В Коми спрогнозировали температуру до -28 градусов и усиленный ветер

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Синоптики ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 11 марта. По предоставленным данным, в республике ожидают усиленный ветер и понижение температуры до -28 градусов.

Метеорологи ожидают, что средняя скорость ветра составит 4-9 м/с, ночью в отдельных восточных районах 7-12 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -15...-20, при прояснении до -23...-28, на юго-востоке -9...-14, днем в южных районах -2...-7, в северных районах -5...-10, на крайнем северо-востоке -10...-15°С.

В Сыктывкаре 11 марта пообещали переменную облачность, слабый снег. Ветер ожидается западный, северо-западный от 4 до 9 м/с. Температура ночью -17...-19, днем -3...-5°С.

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