Синоптики пообещали на следующей неделе потепление в Коми

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на ближайшую неделю. По предоставленным данным, в период с 12 по 17 марта в регионе ожидается потепление. Погоду изменит влажный атлантический воздух.

Изменение погоды будет сопровождаться порывистым ветром до 12-17 м/с, порывами до 22 м/с, метелями, а также снегом с дождем. Обещают также ухудшение состояния дорог и сход сосулек и наледи с крыш.

Температура преимущественно составит 0...-5С, днем — +1...+6С. На крайнем северо-востоке ночью ожидается -5...-12С и повышение до 0С днем.

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