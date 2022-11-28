«Карельские руны, китайские напевы, северные забавы»: дети со всей России показали, на что способны

Вклад в молодёжь - вклад в будущее России! Фото: Нина ЮШКОВА

27 ноября в Лузалес Арена состоялось закрытие Первых молодежных Арктических Дельфийских игр. Это мероприятие и гала-концерт прошли под музыкальное сопровождение оркестра Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

Ведущими церемонии закрытия стали актриса Анастасия Макеева и певец Марк Тишман. Они предложили вспомнить все главные события прошедших четырех дней с помощью трансляции на экране, что было воспринято с бурным восторгом, под громкие аплодисменты зала. Ведущие подчеркнули, что Республика Коми вошла в историю Дельфийских игр навсегда и теперь все будут с теплом вспоминать ее гостеприимство.

Коми в общем зачете наград – на первом месте! На счету участников Первых молодежных Арктических Дельфийских игр из Коми – 21 медаль и 15 дипломов!

Девочка с красивым именем Айсулу из Якутии. Фото: Нина ЮШКОВА

Молодёжь – будущие покорители Арктики

В приветственном слове Глава республики Владимир Уйба отметил, что главное – верить в свои силы и полностью довериться наставникам.

– Не останавливайтесь на достигнутом, работайте над собой. Тогда вы точно будете победителями! Пусть дни пребывания в Сыктывкаре запомнятся светлыми и добрыми моментами. Мы старались сделать запоминающимися все дни. Эта встреча – лишь прелюдия для новых, – подчеркнул Глава Коми.

Приветствие главы Коми Владимира Уйбы и директора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина. Фото: Нина ЮШКОВА

Выступил и директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин: «Новый формат игр состоялся. Благодарим всех участников, организаторов, по 10 номинациям разыграно 28 комплектов медалей. Слова признательности выражаем и всем волонтёрам. Арктика – холодный регион, но он стал гостеприимным и тёплым. Арктические игры закрыты».

После официальной части вынесли Дельфийский флаг, который был передан на хранение в Олимпийский комитет.

Передача флага на хранение в комитет Дельфийских игр. Фото: Нина ЮШКОВА

Перед началом гала-концерта зрители поприветствовали призеров и лауреатов молодежных игр в номинациях «Фотография», «Изобразительное искусство», «Художественные ремесла», «Кулинарное искусство».

Страна талантов

Состязания Первых молодежных Арктических Дельфийских игр объединили более 600 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет. В состав жюри вошли около 40 видных деятелей культуры и науки.

Новые звёздочки! Фото: Нина ЮШКОВА

Конкурсная и фестивальная программа Игр включила в себя соревнования по 10 номинациям, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов — фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла.

Перед выступлениями золотых медалистов в разных номинациях на сцене выступил детский сводный хор, который исполнил песню «Бьют часы на старой башне». Песня из мультфильма «Приключения Электроника» звучала очень нежно и звонко, и хор сливался в один яркий голос.

География победителей широка: Пермский край, Татарстан, Якутия, Карелия, даже Китай. Во время гала-концерта у зрителей была возможность насладиться «Цыганкой» Мориса Равеля на скрипке в исполнении золотого медалиста из Китая Бай Хао в возрастной группе от 18 до 21 года. В более младшей категории – 10-13 лет – в этой же номинации «Скрипка» победу одержала Айсулу Туркебаева из Республики Саха – Якутия.

Выступление Бай Хао из Китая. Фото: Нина ЮШКОВА

Игра на баяне и балалайке, народное и эстрадное пение – это то, что очень важно проводить для культурного обогащения подрастающего поколения. Одарённые дети, которые поистине стали профессионалами своего дела и несомненно будут примером для подражания.

Балалайка популярна из года в год, из века в век... Фото: Нина ЮШКОВА

В «Народном пении» было также наибольшее число победителей. Илья Клипперт из Ямала подзадорил публику потрясающей русской песней «Выйду на улицу», и очень мило и звонко из уст удальца звучали строки о том, что его девки молодые свели его с ума, Инсаф Ганибаев из Татарстана (14-17 лет) поразил всех очень сильным голосом, Арина Кондратьева (18-25 лет) из Карелии исполнила фрагмент Карельской руны.

Илья Клипперт из Ямала взорвал публику песней «Выйду на улицу». Фото: Нина ЮШКОВА

Радует, что ребята сохраняют традиции нашей страны и до сих пор очень актуальны народные музыкальные инструменты. Дуэты баянистов из Пермского края – «Акцент» (Степан Симонов и Максим Чернышев, категория «16-21 год») и «Веселое настроение» (Ольга Кондракова и Кирилл Балабанов, категория «10-15 лет»), солисты-баянисты –Всеволод Якубовский (10-13 лет), Макар Боголепов (14-17 лет). Дмитрий Соколов из Татарстана (18-25 лет) сыграл композицию на домре, и взял за неё золотую медаль.

В номинации «Народный танец» в возрастной группе 10-13 лет победил ансамбль «Ёлочка» из Республики Коми. В исполнении этого ансамбля были представлены «Северные забавы».

Танец ухтинцев «Северные забавы» гармонично вписался в морозные сыктывкарские дни. Фото: Нина ЮШКОВА

И даже на китайском спели... Фото: Нина ЮШКОВА

Танец, наполненный зимней атмосферой, был очень «кстати», учитывая потрясающие сыктывкарские морозы, которые встретили гостей состязаний. А согрели публики победители в более старшей категории, ансамбль «Камушка» из Пермского края – коллектив устроил на сцене очень зрелищное танцевальное представление молодых девиц и парней, встречали всех под громкие аплодисменты.

Полный зал приглашенных, известные ведущие - Марк Тишман и Анастасия Макеева Фото: Нина ЮШКОВА

Специальным номером стала увертюра к балету «Яг-Морт» в исполнении оркестра Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

Популярные во все времена Карельские руны... Фото: Нина ЮШКОВА

«Аплодисменты педагогам, всем участникам! Так жаль прощаться, но мы не будем грустить, будем смотреть на небо и ждать, что там скоро засияет именно ваша счастливая звезда», – подытожили ведущие.

Все участники без исключение отметили высокий уровень организации мероприятий, и все, безусловно, влюбились в северный регион... Юные звёздочки обязательно засияют снова и снова и будут ещё долго вспоминать наш гостеприимный Коми край.

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