Под непривычным углом: жители Коми смогли посмотреть на мир кино глазами художников

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В минувшее воскресенье в Центре культурных инициатив «Югор» завершилась выставка «Художники кино. Выпуск 2022». Посетители смогли увидеть дипломные работы выпускников ВГИКа, выполненные в виде эскизов. Представляем вашему внимаю фоторепортаж с экспозиции.

Творческая работа

Что примечательно, каждая работа отражает стиль студентов и тему, которую они выбрали для написания работы.

– Мы хотели показать нашим гостям работы будущих художников кино, чтобы они узнали с чего начинается творческая работа в кинематографе и какие темы и произведения интересуют учащихся ВГИКа. Для нас является честью поработать со старейшим в мире учреждением – ВГИКом им. С.А. Герасимова, которое готовит специалистов в сфере кинематографии и является одним из ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, – рассказала специалист отдела организации проектов Центра «Югор» Софья Ануфриева.

В течение месяца сыктывкарцы и гости столицы республики смогли познакомиться с творческими работами ребят, окончивших в этом году художественный факультет, а также факультет анимации и мультимедиа.

В мире добрых сказок

Как рассказывают организаторы, многие работы выпускников отсылают к различным литературным произведениям зарубежных и русских писателей: «Семь подземных королей» Александра Волкова, «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда, «История одного убийства» Никласа Натт-о-Дага, «Лето Господне» Ивана Шмелева, «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса и др.

Гости выставки смогли побывать в самых разных художественных «мирах» – от народных сказок и легенд до футуристической фантастики.

Помимо картин, на выставке были представлены костюмы из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок», поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», произведения «Иван-царевич и Серый волк», а также из фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Интересен факт, что макет костюма Руслана существует в реальности в музее МосФильма.

Между тем, посетители смогли увидеть работы выпускников факультета мультимедиа и анимации – короткометражные мультфильмы и видеоролик о самом учебном заведении.

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