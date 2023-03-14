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Здоровье14 марта 2023 8:17

В Коми 21 человек госпитализирован с коронавирусом

Суточный прирост зараженных продолжает снижаться
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми стабилизируется эпидобстановка, связанная с коронавирусом. После недолго всплеска заражений суточный прирост инфицированных вновь пошел вниз.

По состоянию на 14 марта, в республике насчитывается 196 124 факта заболевания ковидом, 75 из которых диагностированы за минувшие сутки. Выздороветь удалось 191 971 жителю Коми, что на 154 человека больше, чем было днем ранее.

Смертью закончились 3 266 случаев заражения. Новых смертей за сутки зарегистрировано не было.

Госпитализация потребовалась еще 21 пациенту.

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