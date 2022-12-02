В ЦГМС Коми предупредили о гололеде и понижении температуры до -28 градусов

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 2 декабря. По предоставленным данным, в Коми ожидаются неприятные и даже опасные погодные явления, например, снегопады и сильная изморозь с туманом.

Столбик термометра же опустится почти до 30-градусных морозов. Синоптики обещают, что максимально температура воздуха опустится до -28 градусов.

Скорость ветра составит 3-8 м/с. Температура в западных районах ночью и днем -6...-11, ночью при прояснении -13...-18, в восточной половине ночью -14...-19, при прояснении -23...-28, днем -9...-14°С.

В Сыктывкаре также пообещали снегопад и изморозь с гололедом. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Температура ночью -9...-11, днем -6...-8°С.

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