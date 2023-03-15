Что родителям Коми нужно знать о приеме в первые классы в 2023 году

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В Коми начинается прием заявлений на поступление в 1 класс. Как сообщили в региональном Минобразования, документы можно подать с 30 марта.
Сроки окончания кампании - разные, уточняют в ведомстве. Это зависит от того, где прописан ребенок. Так, если первоклассник пойдет в школу по месту жительства, заявление можно подать до 30 июня, если это условие не выполняется, то документы примут с 6 июля по 5 сентября.
- Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, - добавили в министерстве.
Заявление может быть подано родителем (законным представителем) одним из следующих рекомендованных способов:
- лично в общеобразовательную организацию;
- почтовым отправлением;
- дистанционно в электронной форме "Запись в школу" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- дистанционно в электронной форме через портал Дети11.рф.
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