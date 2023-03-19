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Общество19 марта 2023 8:05

За сутки в Коми 87 человек заразились коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на воскресенье, 19 марта, в Коми зафиксировали 87 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 196 538 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 46 человек. За всем время удалось вылечить 192 323 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3267 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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