В Коми супруги спасли лежавшую у ручья замерзавшую бабушку

Фото: пресс-служба МЧС

В Выльгорте спасли бабушку, которая замерзала у ручья. Женщина лежала у водоема в легкой одежде и полусознательном состоянии. Лишь чудо и отзывчивость людей помогли избежать трагедии.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Коми, спасителями бабушками стали сотрудники ведомства, супруги Поповы, которые в этот день были не на службе. К ним зашла соседка и рассказала, что она гуляла с детьми и на ручье они увидели лежащую без движения замерзающую бабушку и побежали за помощью.

- Мы сразу бросились к тому месту. Как оказалось метрах в 100 вниз по крутому склону, прямо на льду ручья лежала пожилая женщина: обессиленная, в полусознательном состоянии. Я сразу вызвала скорую помощь, сказала, что нашли бабушку с возможным обморожением, назвала свой домашний адрес. Муж с соседом на руках подняли женщину наверх, сама она идти не могла, - вспоминает женщина.

До приезда медиков женщину занесли в дом, где оказали первую помощь.

- Она была в лёгкой летней одежде, без шапки, ноги были вовсе открытые. Мы укрыли женщину пледом, я всё время держала её за руку, трогала лоб и следила, чтобы она была в сознании, разговаривала, говорила, что она в безопасности, что скоро приедут медики и ей помогут. В это время Александр пытался её отогреть, осторожно растирал руки, спину, ноги, - рассказали Поповы.

В начале женщина не могла ответить, как её зовут и где она живёт. Позже, немного придя в себя, она вспомнила имя, отчество и что она из Выльгорта. Когда приехала скорая помощь, сотрудники МЧС передали женщину медикам.

- Принимать быстрые решения в экстренных ситуациях нас научила служба. Мы даже не задумывались, что надо делать. Весь алгоритм был у нас уже в голове - мы действовали чётко, быстро и уверенно, - признается сотрудница чрезвычайного ведомства.

Надеемся, что у женщины найдутся родные и она больше не окажется в опасной ситуации, подытожили в МЧС.

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