В Коми вернутся метели и морозы до - 27 градусов

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 18 марта. По предоставленным данным, в республике обещают гололед с морозами до -27 градусов. Также в республике ожидают метели со скоростью ветра до 14 м/с. Метеорологи сообщили, что температура воздуха составит -8...-13, при прояснении -16...-21, днем +1...-4, на северо-востоке -3...-8°С. Скорость ветра составит -13 м/с, порывами 15-17 м/с, ожидается метель. Температура -7...-12°С. На крайнем северо-востоке пообещали скорость ветра от 4 до 9 м/с. Температура воздуха опустится до -22...-27°С. В Сыктывкаре 18 марта пообещали облачную погоду без осадков и ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью -9...-11, днем +1...-1°С.

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