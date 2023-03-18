«Мне больно и страшно»: в Коми скоропостижно скончалась молодая учительница

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Жители Удоры скорбят о смерти молодой учительницы Ирины Патраковой (Зверевой) школы № 1. Трагическую новость сообщили в социальных сетях ее ученики 17 марта. О причинах случившегося в ее семье предпочли не рассказывать.

– Очень печальная новость! Не верится! Ирина – умница в школе, красавица! Трудно подобрать сразу слова! Никто не ожидал, что судьба будет такой. Очень рано покинула мир, – скорбят ее родные.

Об Ирине отзываются, как о веселой, задорной женщине. Ее любили ученики и уважали коллеги за профессионализм и отзывчивость.

– Как мне больно и страшно терять тебя. Ты всегда будешь жить в моем сердце, – не могут поверить в случившееся члены ее семьи.

Место и дата прощания пока что не сообщаются.

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