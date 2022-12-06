Новые ФАПы, поддержка школьников, обучение спасателей: бюджет Коми на 2023-2025 годы имеет соцнаправленность

На борту передвижного медицинского комплекса можно пройти необходимые исследования и побывать на приеме у врача. Фото: архив КП.

На прошлой неделе депутаты Госсовета Коми во втором чтении приняли региональный закон о бюджете на 2023-й и последующие 2024-2025 годы. По решению парламентариев, наибольшая часть финансирования запланирована на «социалку» – сферы образования, здравоохранения и соцзащиту. Мнениями о некоторых направлениях финансирования законотворцы поделились с «Комсомолкой».

Острые проблемы

Госсовет Коми принял закон «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Для парламентариев рассмотрение бюджета в двух чтениях на раздельных заседаниях стало новшеством, однако, по мнению большинства, более детальное изучение закона позволило обнаружить практически все болевые точки и совместно найти пути их исправления. Все участники заседания обозначили безусловную социальную направленность бюджета. Как подчеркнул председатель регионального парламента Сергей Усачёв, бюджет получился сбалансированным, все соцобязательства перед жителями региона учтены в расходной части.

Сергей Усачёв.

– По результатам обсуждения госпрограмм сформированы предложения, касающиеся решения острых проблем, обозначенных жителями республики. Часть из них получит финансирование уже в следующем году, к остальным вернутся в апреле, – отметил спикер.

Поддержка школьников

Мнением по бюджету поделилась председатель Комитета Госсовета Коми по соцполитике Надежда Дорофеева. Как подчёркивает парламентарий, социальная отрасль всегда была и остаётся в приоритете расходной части республиканского бюджета.

– Я бы хотела акцентировать внимание на поддержке федерального центра, а именно, на увеличении ко второму рассмотрению бюджета объёма безвозмездных поступлений на направления социальной сферы, – говорит собеседница. – Остановлюсь на наиболее значимых из них. Прежде всего, субсидии на модернизацию школьных систем образования. На 2023 год – увеличение на 32,8 млн рублей, на 2024-2025 годы – почти по 470 млн рублей ежегодно.

Речь идёт о ремонте и обновлении школьной инфраструктуры, создании комфортной и безопасной образовательной среды, подготовке кадров. Всё это для того, чтобы дети республики получали качественное образование и развивали таланты.

Надежда Дорофеева.

– Ещё одна мера в интересах школьников – увеличены субсидии на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. В следующем году – на 27 млн рублей, столько же в 2024 году, в 2025-м – более чем на 56 млн рублей, – объясняет Надежда Дорофеева. – Хочу также отметить федеральную поддержку в части софинансирования расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи в рамках соцконтракта. Данная мера доказала свою эффективность. Многим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, она не только помогла, но и стала мотивацией для изменения жизненных приоритетов.

Важные направления

На какие направления здравоохранения будут потрачены бюджетные средства, рассказал заместитель Председателя Госсовета Владимир Косов.

– Самое объёмное звено в системе здравоохранения, самая востребованная у граждан часть медицинской службы – первичное звено, – говорит Косов. – По плану в ближайшие три года в Коми запланировано строительство почти 70 ФАПов, даже в самых отдалённых районах республики. И если современные модульные конструкции необходимо привезти и в течение нескольких месяцев поставить, то другой вопрос – с наличием фельдшеров. Эта задача стоит уже перед муниципальными властями.

Следующим не менее важным направлением депутат определяет оснащение и укрепление районных и республиканских больниц и прочих учреждений здравоохранения современным оборудованием, а также необходимыми качественными лекарственными препаратами.

Владимир Косов.

– Важно, чтобы пациент из села смог на первом же этапе лечения пройти максимальное обследование в районной больнице. И только, если потом будет необходимость, отправляться в республиканскую, – считает парламентарий.

Ключевыми отраслевыми проектами депутаты признали строительство объектов сферы здравоохранения, в частности, – решение проблем долгостроя. «Это инфекционная больница в Сыктывкаре и реконструкция радиологического отделения республиканского онкодиспансера»: резюмировал Косов.

Безопасность прежде всего

По мнению главы Комитета по законодательству и местному самоуправлению Ильи Семяшкина, бюджет на ближайшие три года был рассмотрен всесторонне. Одним из главных факторов улучшения жизни граждан парламентарий назвал проработку проблем безопасности.

– Из конкретных примеров хочу отметить работу коллег из Минюста и МВД, защищавших в стенах госсовета программу «Правопорядок». К кому обращается гражданин, если вдруг появляются проблемы с безопасностью? Конечно же, к участковому – это самый главный сотрудник полиции для населения, – рассказывает депутат. – Поэтому вопрос об условиях труда участковых стоит особенно остро. Межведомственная согласительная комиссия заложила порядка семи млн рублей на ремонт и обустройство помещений для участковых, чтобы сделать их комфортными и достойными. Коллеги из прокуратуры поддержали это решение.

Илья Семяшкин.

Парламентарий также поделился успешным опытом сотрудничества сыктывкарской мэрии и Общества спасения людей на воде, благодаря которому удалось предотвратить огромное количество несчастных случаев на водоёмах Коми.

– Общество тренирует и обучает матросов, которые работают на спасательно-передвижных постах. Положительный эффект очевиден, – объясняет депутат. – Мы заложили порядка полутора млн рублей на пять таких постов, это количество закроет потребность муниципалитетов в подобных конструкциях. Главное, чтоб теперь муниципалитеты искали и обучали желающих обучаться на матросов.

Парламентарий подчёркивает, что бюджет был принят Госсоветом в ноябре, поэтому у муниципальных властей есть целый месяц на грамотную проработку финансовых параметров у себя и их утверждение.

Только цифры

В законе обозначено, что доходы бюджета Коми запланированы в объёме 95,3 млрд рублей, расходы – 107,5 млрд рублей, из которых 104,5 млрд рублей пойдут на реализацию госпрограмм. На 2024 и 2025 годы запланированы 95,6 и 98,2 млрд рублей доходов бюджета и 106,5 и 110 млрд рублей расходов соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госсовет Коми принял бюджет региона на 2023 год с дефицитом в 15% (подробности)