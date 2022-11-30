Депутаты Коми приняли бюджет республики на 2023 год во втором чтении

Фото: Госсовет Коми.

Сегодня, 30 ноября, на заседании Государственного совета Коми депутаты во втором чтении приняли закон «О республиканском бюджете Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Как подчеркнул на заседании спикер республиканского парламента Сергей Усачёв, бюджет получился сбалансированным. По мнению председателя, все соцобязательства перед гражданами учтены в расходной части, и на образование, здравоохранение и социальную защиту пришлась наибольшая часть бюджетного финансирования.

– По результатам обсуждения госпрограмм сформированы предложения, касающиеся решения острых проблем, обозначенных жителями республики. Часть из них получит финансирование уже в следующем году, к остальным вернутся в апреле, – отметил спикер.

Итак, доходы бюджета Коми запланированы в объёме 95,3 млрд рублей, расходы – 107,5 млрд рублей (из которых 104,5 млрд рублей пойду на реализацию госпрогамм). Дефицит, по словам зампреда правительства Коми – министра финансов региона Владимира Казакова, составит 12,2 млрд рублей, или предельные 15% от собственных доходов региона.

На 2024 и 2025 годы запланированы 95,6 и 98,2 млрд рублей доходов бюджета и 106,5 и 110 млрд рублей расходов соответственно.

Между тем, основными собственными бюджетообразующими доходными источниками являются налог на прибыль организаций, налог на доходы физлиц и налог на имущество организаций, общий объем которых составляет почти 90% собственных доходов. Безвозмездные поступления составят на 2023 год 14,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 13,2 млрд рублей.

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