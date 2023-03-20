В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

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В Коми вырос показатель смертности от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Согласно статистике, в республике насчитывается 3 268 летальных исходов, один из которых был подтвержден за минувшие сутки.

По состоянию на 20 марта, еще 86 человек получили положительный результат ПЦР теста, за все время ковид был подтверждён у 196 624 жителей Коми. Выздороветь удалось 192 354 пациентам (+31).

Госпитализация потребовалась еще шести зараженным.

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