Пес Сармат из Коми стал победителем в народном голосовании премии «Мой ласковый и нужный зверь»

Организаторы премии 20 марта назвали народных героев, которых выбрали интернет-пользователи

Пес Сармат из Коми победил в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь», где пользователи Сети выбирают народных четвероногих героев. Прославившаяся на всю страну собака набрала более 210 тысяч голосов.

Сармат обогнал своего ближайшего конкурента - кота Федю - 1962 голоса. Однако он без приза тоже не останется, говорят организаторы.

- Кот Федя из Ростовской области отстал лишь на 1962 голоса. В порядке исключения в четвертом сезоне премии оргкомитет учредил приз «Во благо других...», который будет вручен представителю Феди на торжественной церемонии награждения лауреатов, - рассказали организаторы конкурса.

Напомним, калининградская премия «Мой ласковый и нужный зверь» выдаётся животным, которые отличились своими поступками и помогли человеку, о которых в прошлом году писали в СМИ и Интернете. Также на премию «В ответе за тех» номинируются люди, группы и волонтёры, которые спасают животных и отличились в вопросах защиты животных.

Из Коми претендентом в общероссийском конкурсе стал пёс-талисман Сармат, который проявил воинские качества. При боевых действиях зверь не боялся шума, чётко выполнял команды и даже обнаружил мину, хотя не был этому обучен.

– Сармат стал символом одного из подразделений добровольцев из Коми. Вместе со своим напарником Андреем Мухиным бесстрашный пёс дважды выезжал в зону боевых действий. Он погиб в сентябре 2022 года – подорвался на мине, спасая жизнь боевого товарища под Изюмом, – говорится на сайте конкурса.

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