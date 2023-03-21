В Коми 32 зараженных коронавирусом оказались на больничной койке

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В Коми число заражений ковидом приближается к 197 тысячам человек. Об этом свидетельствуют данные федерального опершатаба.

По состоянию на 21 марта, в республике отмечено 196 706 фактов заболевания коронавирусом, что на 82 случая больше, чем было днем ранее. Из общего количества инфицированных 192 384 пациентам удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос на 30 человек.

Смертью закончились 3 268 случаев заболевания. Новых смертей за сутки отмечено не было.

Добавим, что 32 зараженным понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.

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