«Долгая дорога памяти»: в Заполярье несколько лет православные строят мемориал памяти погибшим шахтёрам

Отец Николай вложил все силы и молитвы, чтобы в Воркуте появились храм и сквер памяти погибших горняков. Фото: мэрия Воркуты.

Заполярная «столица мира» – город бесконечных напоминаний о прекрасных людях и героическом прошлом, одно из которых – открытие в самом центре сквера-экспозиции «Шахтёрам Арктики». До сих пор в Воркуте такого места, где можно было помолчать о навеки ушедших горняках, не было. Здесь всегда людно, но тихо: горожане читают инициалы погибших шахтёров, вдовы обнимают плиты, оставляют цветы и зажигают лампады. Рядом строится храм в честь покровительницы шахтёров великомученицы Варвары. О возведении обоих комплексов нам рассказал настоятель и священник строящейся церкви, отец Николай (Беловолов).

Часовня или храм?

Идея о строительстве церкви или часовни возникала не один раз и, как правило, после крупных трагедий. В первый раз о храме в честь святой великомученицы Варвары заговорили в 2013 году после взрыва метана на шахте «Воркутинской», тогда погибли 18 горняков. Через три года в результате серии взрывов на шахте «Северной» в Воркуте погибли 36 человек – и люди сами напомнили руководству градообразующего предприятия об обещании строительства храма. Летом 2016 года в Воркуту с визитом прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого обступили вдовы погибших. Патриарх обратился к бизнесменам: «Постройте часовню».

Храм строится всем миром. Фото: личный архив.

– Долгие переговоры с крупными компаниями о деньгах, общественные слушания, поиск участка, инженерно-изыскательные работы, – об истории возведения духовного места представитель местного православного духовенства Николай может говорить долго и обстоятельно.

Наконец, «Воркутауголь» выделил чуть больше двух млн рублей. Но кто возьмет часовню на баланс? К тому же она не предполагает проведения богослужений, там нет алтаря, значит, не будет других церковных таинств и прихода. После дискуссий удалось убедить общественность построить церковь, чтобы храм жил и привлекал верующих. Администрация выделила землю под постройку в самом центре города – на улице Гагарина.

Поднимать храм и сквер помогают юные помощники. Фото: личный архив.

Денег хватило на деревянный сруб, который изготовили в Пажге. Ценой невероятных усилий и помощи неравнодушных удалось доставить сруб в Воркуту в 2018 году. Полтора года он пролежал без дела. Отец Николай проводил общественные акции, даже создал Фонд строительства храма, но средств по-прежнему не хватало.

Деревянный сруб привезли из Пажги. Фото: личный архив.

Всем миром

Сдвинуть дело с мёртвой точки помог визит тогдашнего полномочного представителя Президента России в СЗФО Александра Беглова, на встрече с которым духовенство Воркутинской епархии просило оказать содействие в постройке храма. В итоге «Воркутауголь» выделил на возведение храма ещё 5 млн рублей – сделали котлован под цоколь, залили фундамент, возвели цокольный этаж, подняли сруб (без кровли), проложили канализацию, горячее и холодное водоснабжение. Потихоньку удалось провести электричество, отопление, поставить двери. Благодаря грантам «Лукойла» получилось купить малые, большие купола, окна.

– Не хватит слов, чтобы поблагодарить всех, кто причастен к возведению церкви, – говорит отец Николай. – Одни безвозмездно трудились на стройке в самый лютый мороз, другие бесплатно выделяли технику, третьи – делились сбережениями. С этого года в храме уже идут службы. Вот так испокон веков на Руси и возводятся храмы всем миром.

Только цифры

Отец Николай живёт и работает в Заполярье с 1998 года. Священника всегда мучил вопрос: почему в Воркуте нет места притяжения, которое бы рассказывало о столице мира как о городе шахтёров? Ведь в других шахтёрских городах уже есть скверы памяти горняков. Батюшка решил участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов. И неожиданно на второй год участия проект стал победителем – первым в Воркуте на средства этого фонда!

Храм стал местом притяжение воркутинцев. Фото: личный архив.

Сейчас необходимо было не только договориться с многочисленными поставщиками и подрядчиками, рассчитать размер плит и надписей, но и провести историко-исследовательскую работу. С 1934 по 2016 годы на воркутинских шахтах погибли около 2500 горняков. Батюшка и его помощники искали и обрабатывали архивные фотографии шахт, устанавливали хронологическую последовательность смертей, проверяли годы жизни и инициалы (в разных документах встречалось разное написание). Всего было заказано и установлено 20 мемориальных плит. Рядом с ними установили 10 информационных стендов об истории шахтерской Воркуты, а рядом поставили предметы шахтёрского труда – вагонетки, арочные крепи, проходческий струг, который когда-то стоял возле «Северной». Получился музей под открытым небом.

Установили 20 мемориальных плит. Фото: личный архив.

Скупая мужская слеза

Открытие мемориала памяти и сквера «Шахтёрам Арктики» прошло 27 августа – в День шахтера. У каждой мемориальной плиты были зажжены свечи. И сегодня мемориал почти никогда не пустует, приходят люди разных возрастов и надолго застывают около плит, ища знакомые фамилии. Однажды батюшка наткнулся на комментарий, что мемориал – это кладбище посреди города.

Музей под открытым небом. Фото: личный архив.

– Каждый день вижу, как приходят люди, вижу, как некоторые из них обнимают плиты. Иногда подхожу к пришедшим, чтобы узнать, что приводит в это место. Однажды разговорился с немолодым мужчиной, который поблагодарил за создание сквера, а затем спросил, есть ли данные по шахте «Юнь-Яга». Мы с ним подошли к нужной плите. Он показывает на неё рукой, нижняя губа трясётся, а из глаз – скупая мужская слеза. Это о многом говорит, – подытожил батюшка.

Когда достроят храм?

Сейчас в храме уже проведены отделочные и утеплительные работы, чтобы прихожанам было уютно в самую лютую воркутинскую стужу. Батюшка подчёркивает: работы должны быть качественными, чтобы исключить теплопотери, так как отопление в Воркуте – дело затратное. Далее нужно делать полы в храме, внутренние облицовочные работы во вспомогательных помещениях.

К строительству храма приложил руку помощи почти каждый. Фото: личный архив.

Шахтер и известный поэт Эдуард Даньщиков воспел героизм воркутинских шахтеров в своих стихах – и о его творчестве есть информация на стендах. Его дочь Ольга Шульман-Даньщикова пришла на открытие мемориала вместе с сыном:

– На экспозиции вся история шахтерского города, но особенно трогательно было видеть радость сына и услышать: «Мама! Это же мой дедушка!». Почти в каждой воркутинской семье шахтёрская судьба – часть истории не только родного города, но и страны, поэтому мы невероятно благодарны за создание сквера памяти, – говорит воркутинка.

В сквере тихо, но многозначительно. Фото: личный архив.

КСТАТИ

Внести свою лепту

Вы тоже можете стать свидетелем большого православного чуда. Если желаете помочь финансово, то можете перечислить средства на карту настоятеля с пометкой «На храм», которая привязана к Сбербанку по номеру тел.: +7 912 864 53 45 (Дмитрий Алексеевич Б.).

Реквизиты:

р/с 40703810528000000318

Фонд строительства храма-памятника святой великомученицы Варвары

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Адрес: 169905, г. Воркута, ул. Перекрестная д. 1

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