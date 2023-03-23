Республика Коми впервые приняла спортсменов с особенностями здоровья из 11 регионов страны

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в минувшие выходные состоялись чемпионат и первенство России по спорту глухих, дисциплина – лыжные гонки. Соревнования такого уровня, организованные в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», в Коми проходят впервые. Подробности расскажет «КП-Коми».

Высокие результаты

Всего в сложных и бескомпромиссных соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 11 регионов страны. Сборная нашей республики представила 11 лыжников. За медали в первенстве боролись Павел Подоров, Александра Артеева, Ольга Кызъюрова и Виктория Кашталер. В чемпионате выступили Любовь и Владимир Майоровы, Максим Ковалёв, Роман Чирков, Даниил Андреев, Мария Горшкова и Алик Зюзюлькин.

– Такие крупные соревнования у нас, действительно, проводятся впервые. Мы очень рады, что нам дали такое право. Тем более что в составе нашей команды есть титулованные спортсмены. Мы рассчитываем, что на «домашней» лыжне они смогут показать высокие результаты и принести Республике Коми медали, – отметила на открытии соревнований министр физической культуры и спорта региона Наталья Карина.

В первый день стартов спортсмены соревновались в гонке с раздельного старта классическим стилем, на дистанциях 5 и 10 километров. Основной трудностью стали непростые погодные условия – очень липкий и скользкий снег.

Среди девушек 2004-2008 года рождения золото завоевала Олеся Левковская из Владимирской области, второй стала москвичка Ксения Худенко. Бронзу взяла лыжница из Коми Ольга Кызъюрова.

Коми – место силы лыжников

Во второй день соревнований копилка Республики Коми пополнилась множеством медалей. В спринте классическим стилем на 1,4 километра среди мужчин все призовые места заняли представители нашего региона. Владимир Майоров завоевал золото, Максим Ковалёв – серебряную медаль, Алик Зюзюлькин финишировал третьим. Среди юношей успешно выступил и Павел Подоров, заняв второе место.

Среди девушек бронзу завоевала Ольга Кызъюрова, Виктория Кашталер пришла четвертой, седьмой стала Александра Артеева. Среди женщин сегодня не было равных представительнице Республики Коми Любови Майоровой, которая заняла первое место. А Мария Горшкова финишировала третьей.

Между тем, в церемонии награждения по итогам двух дней принял участие Глава региона Владимир Уйба.

– Республика Коми регулярно принимает старты различного уровня – Чемпионаты России, этапы Кубка страны. Только что завершился финал юношеской Зимней Спартакиады, – рассказал руководитель республики. – Всё это в лишний раз подчёркивает, что Коми – лыжная республика.

Кстати, в команде нашей сборной есть лыжники, за плечами которых победы на самом высоком уровне, в том числе на Зимних Сурдолимпийских играх.

Удивительно и приятно

Третий день ознаменовался новыми стартами. Так, в индивидуальной гонке на 5 километров среди женщин, как и в двух предыдущих стартах, не было равных представительнице нашей республики Любови Майоровой. Бронза оказалась в руках у нашей же спортсменки Марии Горшковой.

Удивительно и приятно, что у мужчин на дистанции 10 километров все призовые места заняли представители Коми края. Первым финишировал Даниил Андреев, выступающий за Коми и Брянск. Следом за ним пришел Максим Ковалёв. Бронзовая награда – у Романа Чиркова. В рамках первенства у наших спортсменов отличился Павел Подоров. У него серебряная награда на «десятке».

Чемпионат и первенство завершились эстафетными гонками. Спортсмены соревновались в масс-стартах свободным стилем, на дистанциях 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин. Среди женщин вновь не было равных представительнице Коми Любови Майоровой. Второй финишировала Мария Мажерина из Ханты-Мансийского АО – Югры. Мария Горшкова из Коми стала третьей.

У мужчин весь пьедестал заняли гонщики Коми. Лучшим в масс-старте стал лыжник Даниил Андреев, выступающий за Республику Коми и Брянскую область. Роман Чирков завоевал серебряную награду, а Максим Ковалёв – бронзовую.

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