В Троицко-Печорском районе разрастается погрязший в мусоре полигон ТКО

Фото: @syktyvkar01

В одном из Интернет-ресурсов в Коми выложили пост о том, что на земельном участке, расположенном на 7 км автомобильной дороги «Троицко-Печорск – Покча» не производится своевременный вывоз ТКО на полигон в Ухту.

– Вот такой мусорный пейзаж наблюдается в Троицко-Печорском районе, – сообщают неравнодушные и возмущённые граждане. На фото видно, что мусорная свалка живёт вольготно своей жизнью и постепенно завоёвывает близлежащие территории.

В администрации Троицко-Печорского района «КП-Коми» объяснили, что населённые пункты муниципалитета находятся на большом удалении друг от друга, из них двенадцать – труднодоступны. Мусор собирают и вывозят на участок на 7 км автомобильной дороги «Троицко-Печорск – Покча», после каждую неделю ООО «Региональный оператор Севера» отправляет отходы в Ухту.

Фото: фото предоставлено администрацией Троицко-Печорского района

Как заверили местные власти, специалисты лично выехали проинспектировать ситуацию.

– После вывоза ТКО в Ухту на участке остаётся небольшая часть отходов. Задача администрации – своевременно отслеживать уборку данной территории от остатков мусора. Лично прослежу за состоянием площадки после вывоза ТКО, – пообещал глава района Алексей Целищев.

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