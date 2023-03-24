«Если помог хотя бы одному»: «Земский доктор» из Ижмы Александра Истомина рассказала о своей работе

Александра Истомина - новенький фельдшер в Ижемском районе.

«КП-Коми» продолжает знакомить вас с медработниками из глубинки Республики Коми. На этот раз наша героиня – фельдшер врачебной амбулатории в Ижемском районе. Молодой врач выбрала свой профессиональный путь, уверенно решив после окончания учёбы помогать своим землякам в родном селе. Александра Истомина рассказала о своей любимой профессии и взаимоотношениях с пациентами.

Во все времена

Отгадайте медицинскую загадку. Не врач, но первым приходит на помощь к больному? Правильно – фельдшер. Удивительное дело. Однако быть им не так-то просто, ведь профессия требует множество специальных знаний, умений и навыков в разных областях медицины – в анатомии, физиологии, фармакологии. Мало того, необходимо быть прекрасным психологом.

Хрупкая девушка с сильным характером Саша Истомина доказала, что эта профессия ей по плечу. Как рассказала медработник, она и сама родом из этих мест. Сразу после окончания средней школы девушка поступила на специальность «Лечебное дело» в «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова».

– Я задумывалась о том, что вернусь в родные места, – вспоминает Александра. – Как в воду глядела. Так и вышло.

Добрый нрав Саши сразу же завоевал доверие жителей Брыкаланкса.

И наверняка судьба Саши сложилась именно так неспроста. Представьте себе, но её прадедушка по маминой линии всю жизнь трудился фельдшером. Девушка с самого детства слушала рассказы о нём и вдохновлялась его работой, делами и поступками. Александра признаётся, что профессия медицинского работника привлекала её всегда, ведь она востребована во все времена.

Значимость профессии

Сегодня Александра работает фельдшером в 40 км от родной деревни в Ижемском районе. Участок её деятельности – деревня Чика и село Брыкаланск. В ведении Саши – порядка 900 жителей. Каждый день фельдшер выполняет с виду простую, но очень важную работу – осмотры, постановки диагнозов, назначения лечения, профилактика заболеваний, выезды на дом, выписки рецептов. Отрадно, что коллеги встретили девушку очень приветливо, душевно и тепло, всегда готовы протянуть руку помощи.

– Все были очень рады моему приезду и всячески пытались меня поддержать – признаётся Саша.

Благодаря программе «Земский доктор» национального проекта «Здравоохранение» Александра получила выплату в миллион рублей и была обеспечена жильём.

На условия работы Александра не жалуется, условия работы приемлемые и довольны приличные. Правда, признаётся наша героиня, периодически беспокоит удалённость от райцентра и сезонное бездорожье. Но подобными проблемами в огромной республике мало кого удивишь. Главное, чтобы не мешало с доставкой пациентов в больницу в райцентр, или не влияло на привоз медикаментов, так необходимых селянам.

– Когда ты работаешь медиком на селе, то спустя какое-то время начинаешь остро ощущать значимость своей профессии – признаётся наша собеседница – Ведь медработник в глубинке выполняет функции абсолютно любого медработника. Но я чувствую, что если за день я смогла помочь хотя бы одному человеку, то этот день прошёл не зря.

Наша справка

За 2022 год с помощью нацпроекта «Здравоохранение» в государственную систему здравоохранения Республики Коми трудоустроилось порядка 300 врачей и более 800 работников со средним медицинским образованием.

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