«Как? Идеи есть!»: на обновление Интинской ЦГБ уже направлено 50 млн рублей

Фото: Интинская ЦГБ.

В Интинской городской больнице полным ходом идёт ремонт поликлиники. Работы по капитальному ремонту требуют больших вложений средств и немалых сил. Однако благодаря национальному проекту «Здравоохранение» горожане и жители приполярного муниципалитета могут в ближайшем будущем оценить современное медицинское оборудование и обслуживание. Подробности расскажет «КП-Коми».

Медленно, но верно

– На обновление нашего учреждения уже направлено порядка 50 миллионов рублей, при этом общая стоимость работ составит 93,5 миллионов рублей. Кстати, ремонт также идёт и в хирургическом корпусе больницы. Строители меняют окна и радиаторы отопления, – сообщила главный врач Интинской ЦГБ Валентина Копченкова.

Главврач больницы Инты Валентина Копченкова. Фото: Интинская администрация.

Медленно, но верно обновляется и медицинское оборудование. Сегодня на благо северных пациентов работает свыше 20 единиц новой техники, в том числе маммограф и современные эндоскопические аппараты. В больнице вот-вот ожидают поставку медоборудования для проведения лабораторных исследований.

– Главная задача сейчас – чтобы новую медицинскую технику было кому использовать. Совместно с Минздравом проработаем предложения интинских коллег. Отрадно, что у руководства интинской больницы есть идеи, как привлечь в этот северный город медицинские кадры, – рассказала во время поездки в Инту зампред Правительства Лариса Карачёва.

Встреча Ларисы Карачевой с коллективом ЦГБ. Фото: Интинская администрация.

С 2020 года программы государственной поддержки и усилия руководства ЦГБ позволили привлечь в учреждение 23 врача и 48 специалистов со средним медицинским образованием. В этом году к работе в больнице приступят два врача-анестезиолога-реаниматолога, врач-невролог и участковый терапевт. В 2024 году планируется взять на работу так необходимых узких специалистов – хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и терапевта.

С 2020 года программы государственной поддержки и усилия руководства ЦГБ позволили привлечь в учреждение 23 врача и 48 специалистов со средним медицинским образованием. Фото: Нина ЮШКОВА

Значительный шаг

Между тем, благодаря нацпроекту удалось значительно обновить транспорт Интинской ЦГБ. С 2021 года автопарк пополнили 17 новых машин. В 2023 году запланирована поставка еще трёх автомобилей. А ещё на базе Интинской больницы запланировано открытие ПЦР-лаборатории. Это большой шаг на пути к более оперативной и точной постановке диагноза.

Благодаря нацпроекту удалось значительно обновить транспорт Интинской ЦГБ. Фото: Нина ЮШКОВА

– Государство сегодня вкладывает серьёзные средства в оснащение больниц, поликлиник, ФАПов, – напомнила Лариса Карачёва.

Да, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» даёт возможность не только ремонтировать, оснащать, но и строить медицинские объекты. Эта работа по строительству учреждений здравоохранения активно ведётся в последние годы в регионе. Северные города и удалённые населённые пункты – не исключение. Использование модульных конструкций позволяет достаточно быстро возводить фельдшерско-акушерские пункты, в которых так нуждаются сельские территории. Скоро ФАПы построят в населённых пунктах муниципалитета: в 2023 году – в посёлке Абезь, а в 2025 году – селе Петрунь.

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