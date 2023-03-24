«Столько, сколько нужно»: жители глубинки Коми «золотого возраста» могут воспользоваться гостранспортом и другими услугами

Сотни пенсионеров из глубинки Коми получили своевременную медпомощь. Фото: минтрудсоц Коми.

Непросто сегодня быть сельским жителем. А если ещё и где-то в глубинке, то считай, что со многими личными проблемами зачастую приходится справляться исключительно своими силами. Но благодаря нацпроекту «Демография» жизнь сотен пенсионеров из отдалённых населённых пунктов Республики Коми изменилась в лучшую сторону. Расскажем почему.

Доступная медпомощь

Приятно получить помощь от совершенно незнакомых, но добрых людей. Вдвойне приятнее осознавать, что о тебе заботится не кто-то, а твоё государство. Благодаря нацпроекту «Демография» свыше тысячи пожилых жителей сельской глубинки Коми воспользовались профилактической помощью медиков. Как это работает?

Пожилые люди проходят осмотры, когда им это необходимо.

В рамках нацпроекта регион закупает специальные автомобили, чтобы привезти людей старшего поколения в медицинские организации райцентров. Сегодня в программе участвуют восемь муниципалитетов республики. Эта схема доставки граждан «золотого возраста» из сельской глубинки в медорганизации для профилактических осмотров организована на основе межведомственного взаимодействия чиновников. Поэтому медпомощь стала доступнее, быстрее и удобнее. Цифры статистики говорят сами за себя.

– К примеру, в 2022 году на приобретённых по нацпроекту автомобилях на осмотр медиков доставили 949 пожилых людей из сельской глубинки. Важно понимать, что если пенсионеру нужна консультация врача не один раз, то это возможно, – сообщила региональный министр труда, занятости и соцзащиты Коми Екатерина Грибкова. – Съездить на медосмотр на транспорте, который куплен по нацпроекту, один и тот же гражданин может столько раз, сколько ему необходимо.

Екатерина Грибкова.

Немаловажно то, что в каждом автомобиле есть специализированное место для инвалидной коляски, а ещё восемь мест для пассажиров и кондиционер. При этом основным направлением работы выездных бригад остаётся доставка пожилых сельчан в районные больницы и поликлиники на диспансеризацию.

Сохранить здоровье

Но эти автомобили помогают решать и дополнительные задачи. Например, пожилые люди не выходят из дома – по медицинским показаниям или из-за состояния здоровья. Тогда на транспорте, закупленном в рамках нацпроекта, пенсионерам привезут продукты и лекарства, а при необходимости – медицинских специалистов.

– Своевременная медицинская помощь пожилому человеку на дому может сохранить здоровье, – добавила чиновница.

Как сообщили «КП-Коми» в республиканском Министерства труда, занятости и социальной защиты, в 2022 году на дом к пожилым гражданам медиков доставили 96 раз, а лекарства и продукты – 98 раз.

Важно как можно дольше сохранять хорошее самочувствие.

Напомним, в Центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского, Княжпогостского, Усть-Цилемского, Удорского, Ижемского районов и города Вуктыла приобретены в 2019 году восемь автомобилей. Транспорт был закуплен для доставки в медицинские организации граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на федеральные средства в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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