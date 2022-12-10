«Очень рано ушел»: в Сочи умер 30-летний молодой отец из Усинска

Фото из личного архива Владимира Х.

В Сочи скоропостижно скончался молодой отец Владимир Химони. О его смерти рассказали близкие в социальных сетях. Мужчина умер в минувшее воскресенье, но до сих пор не похоронен.

— Очень рано ушел из жизни отец, сын, брат и просто хороший человек. Мы просим всех неравнодушных помочь перевезти тело Владимира в Усинск, к его матери, — написали друзья мужчины.

По их словам, на транспортировку тела необходима большая сумма — 200 тысяч рублей. Такими деньгами семья не обладает и просит всех, кто сможет, помочь с похоронами Владимира.

Если вы хотите помочь семье Химони, то можете сделать это денежным переводом по номеру карты 2202 2005 5835 9079 — Вера Химони (мама).

Владимир умер в возрасте 30 лет, не дожив до своего дня рождения месяц.

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