Как избежать мусорного коллапса: в Сыктывкаре прошла встреча по поводу строительства перерабатывающего комплекса

Выбор нового места строительства мусороперерабатывающего комплекса проходит с обсуждением жителей Коми, заверили чиновники. Фото: архив КП.

К 2024 году в Эжвинском районе Сыктывкара планируют построить современный мусоросортировочный комплекс мощностью 95 тысяч тонн отходов в год. Вчера, 9 декабря, в столице Коми прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам мусорной реформы и обращения с ТКО. Представители уполномоченных региональных ведомств отвечали на вопросы журналистов об особенностях проведения реформы в республике.

Реализация национального проекта

Сейчас в России реализуется федеральная схема переработки мусора, в которую включается и Республика Коми. В рамках национального проекта «Экология» страна поставила амбициозные задачи: к 2030 году надо перейти на полную переработку отходов и в два раза сократить количество полигонов.

Мусорная реформа – важный, актуальный вопрос для жителей Республики Коми. Сейчас в регионе проводится работа по выбору одного из трёх возможных участков для строительства мусоросортировочного комплекса. Как подчёркивают чиновники, планируемый полигон – не свалка, а высокопрофессиональное современное место сортировки мусора.

Представители уполномоченных региональных ведомств отвечали на вопросы журналистов об особенностях проведения реформы в республике.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич рассказала, что 1 августа 2022 года в ведомстве создан специальный отдел, наблюдающий за ходом исполнения всех необходимых мер проведения мусорной реформы. На данный момент вся проектная документация приведена в норму в соответствии с законодательством РФ.

Необходимо понимать особенности республики, чтобы проект реализовался в полной мере. Так, министр отметила малонаселенность региона и отсутствие полномасштабной коммуникации с помощью дорог со всеми районами Коми. Разумеется, нужны большие финансовые вложения, чтобы доставлять мусор на место переработки. Основными «поставщиками» мусора сейчас являются два города – Сыктывкар и Ухта, поэтому в одном из них, а именно в Сыктывкаре (в Эжвинском районе), решено открыть сортировочный комплекс.

Проблема в Коми стоит остро. Фото: архив КП.

Зачем открывать новый полигон?

Действующие полигоны находятся в приаэродромной зоне, что не соответствует приказу Росавиации. Сейчас в Сыктывкаре мусорным полигоном является Дырнос, но его эксплуатация вызывает много вопросов.

– Уже есть предупреждение от транспортной прокуратуры, что будут приняты меры — запрет на эксплуатацию. Чтобы не допустить мусорного коллапса, надо рассмотреть альтернативные варианты, куда отвозить отходы с учётом того, что транспортная схема уже отработана и замыкается именно на Сыктывкаре, – объяснила Киселевич.

Выбор нового места проходит с обсуждением граждан. Есть три возможных участка, все интересующие вопросы по которым можно задать до 17 декабря. Основной целью является строительство комплекса к 2024 году, но она может быть выполнена и раньше, так как на данный момент уже закуплено 70% оборудования. По словам Дмитрия Поповцева, представляющего на конференции ООО «Региональный оператор Севера», затраты на само оборудование и его монтаж составят 648 млн рублей.

Чиновники пообещали, что вреда для экологии не предусмотрено. Фото: Дмитрий Бральнин

Откроется только при отсутствии вреда

По приблизительным подсчетам предполагалось, что республика производит 227 тысяч тонн отходов в год, из которых в Сыктывкаре – 95 тысяч тонн, а основное количество мусора образуется в центре и юге региона. К 2030 году планируется снижение общей доли мусора в Коми до 212 тысяч тонн.

Общественное обсуждение проекта пока по датам не обозначено, а документация находится в стадии разработки, также и участок на данный момент окончательно не определён, но центральная схема полигона была подписана и отправлена на согласование в Москву. Предположительным местом строительства выдвинута площадка рядом с Эжвинской свалкой, которая была закрыта в 2013 году и сейчас не эксплуатируется. Её рекультивация включена в проект «Генеральная свалка», ведь если мы производим мусор, то нужно его и самим в регионе перерабатывать.

По мнению участников пресс-конференции, у республики нет других земель площадью до 50 га, где можно строить такие комплексы, кроме трёх мест, которые и обсуждаются, ведь в черте города нельзя хоронить отходы. Кроме того, для открытия полигонов каждый раз нужна экологическая экспертиза федерального уровня, где проверяется воздействие на природу того или иного объекта.

На пресс-конференции обсуждались важные вопросы. Фото: Дмитрий Бральнин

Руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу Исламудин Астарханов с уверенностью заявил, что если будет доказан вред здоровью жителей, то объект ни в коем случае не будет допущен к эксплуатации.

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