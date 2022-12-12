Температура воздуха в Коми упадет до -36°С

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на понедельник, 12 декабря. По предоставленным данным, в республике ожидается гололед, небольшой снег и изморозь. Температура воздуха максимально опустится до -36°С.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра составит 1-6 м/с. В южных районах температура составит при прояснении -26...-31, местами -22...-27. В северных районах ночью и днем будет -22...-27, при прояснении -31...-36°С.

В Сыктывкаре 12 декабря пообещали переменную облачность, небольшой снег и ветер 1-5 м/с. Температура ночью -20...-22, днем -15...-17°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми придут морозы и гололед с изморозью (подробнее)