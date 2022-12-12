Ухтинка Оксана Саймолова выйдет за Джигана 10 лет спустя и наденет 27-килограммовое свадебное платье

Оксана и Джиган вновь скрепят свой союз узами брака. Фото: личный архив О.Самойловой.

Оксана Самойлова — известная модель, жена звезды российского шоу-бизнеса Джигана и многодетная мать из Ухты — выходит вновь замуж. И вновь за собственного мужа, в браке с которым у пары появилось на свет три дочки и лапочка сыночек.

Звёздная пара намерена повторить свои свадебные клятвы спустя 10 лет. О планируемом торжестве Оксана Самойлова сообщила в социальных сетях.

Пара выглядит великолепно. Фото: личный архив О. Самойловой.

— 12 декабря — сегодня нашей семье ровно 10 лет и сегодня у нас свадьба. Да-да, свадьба. Она куда важнее, чем 10 лет назад, — написала ухтинка.

В 2012 году Джиган и Самойлова устроили очень скромную свадьбу. Сейчас же Оксана намерена закатить большое торжество: с 13-килограммовым платьем, 15-килограммовой фатой и арендованным огромным особняком. Гостем свадьбы, к слову, может стать любой желающий: звёзды намерены обручиться в прямом эфире, который будет транслироваться в 17:00 в соцсетях.

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