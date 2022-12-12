«Стены в плесени, у подъезда валяются шприцы»: в Коми многодетная семья замерзает в собственной квартире

Проблемы дома видно даже снаружи. Фото: скрин видео

В Эжве на Быковского, 16 стоит аварийный дом, в котором живёт большая многодетная семья матери-одиночки Оксаны Коковиной, которая замерзает. История семьи получила большой резонанс, о ней рассказали на федеральном телеканале России 24.

Многодетная мать-одиночка Оксана Коковина. Фото: скрин видео

Температура в каждой комнате зависит от степени разрушенности самого помещения и от того, насколько семья Оксаны смогла залатать дыры. В комнате 13 °C, находиться там без обуви невозможно.

Семья вынуждена спать в одежде и ходить по дому в обуви. Фото: скрин видео

– Обувь снимешь – замерзнешь, полы ледяные. Мы с сентября месяца утепляем окна. Спать ложимся в одежде. Постель ледяная. Здесь два коврика, когда один коврик поднимаешь, иногда можно увидеть под ним иней. Зимой мы полы мыть не можем. В туалете температура спокойно может дойти до 0°C, – рассказывает Оксана.

В туалете температура опускается до нуля. Фото: скрин видео

Под ковриком в туалете тоже появляется иней. Женщина сама утепляла туалет, пенила в местах, где были сплошные щели. Из-за того, что самое важное место в доме оказалось самым холодным, Оксане пришлось приобретать биотуалет.

– Младший ходит в биотуалет, а старший стесняется ходить – терпит. Но в унитаз ходить невозможно, он замерзает, когда на улице мороз. Мы не раз вызывали «аварийку», там уже над нами смеются, – жалуется хозяйка дома.

На кухне и вовсе перемерзает вода в трубах.

На кухне замерзает вода в трубах. Фото: скрин видео

– У нас часто перемерзает стояк, приходится включать горячую воду. Стена на кузне лопается, батареи теплые еле-еле. Находится здесь невозможно, всё холодное. Зимой я не могу везде мыть и стирать, машинка просто не включается, – говорит героиня.

Складывается такое ощущение, что со дня на день дом превратится в труху.

– Пол у нас не раз меняли. Он всё равно проваливается – там одна гниль. Когда рабочие полы меняли, они даже не знали, на что крепить доски, поэтому штырями крепили к стенам, – говорит многодетная мать.

Проблема этого дома ощущается не только изнутри, но и хорошо видны проблемы снаружи. Со стороны окна, где детская комната, стены везде «сдулись», видны щели, местами пустота, где видна прямо детская. Когда героиня с соседями начали жаловаться, то им заделали дом спереди досками, а на другую сторону сказали, что нет средств: дом аварийный – ждите и терпите.

Глядя на дом верится очень слабо, что ему поможет какой-то ремонт. Фото: скрин видео

– Я писала Президенту, главе Коми Владимиру Уйбе, после мне позвонили, приехала комиссия, посмотрели, сказали, что постараются помочь. В итоге, мне предложили две малосемейки – одна по Молодёжной 9А, вторая – Мира 2/1. Там никаких условий для детей нет. Когда мы поднимались, везде была видна плесень на стенках и валяются шприцы. Мы отказались, и после этого была тишина, - плачет женщина. – Я хотела взять ипотеку, но её нам не дают – у меня зарплата 22 тысячи, я мать-одиночка, трое детей, не потяну.

1 февраля 2018 года было вынесено решение о признание дома аварийным, документ есть в открытом доступе, там можно ознакомиться со всеми проблемами дома.

Шкаф в квартире является несущей стеной, часть потолка лежит именно на нём. Лучшие условия обещают сделать до 2025 года, но на данный момент приходится жить вот так. Большая семья уже какую зиму мечтает только об одном – спать в тепле и перестать болеть.

Несущей стеной в квартире является шкаф, именно благодаря ему потолок ещё не обрушился на всю семью. Фото: скрин видео

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