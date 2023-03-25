Метеорологи Коми пообещали северный ветер и понижение температуры до -22 градусов

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 25 марта. По данным метеорологов, в республике пообещали мокрый снег и температуру до -22 градусов.

На территории региона в субботу ждут северный и северо-западный ветер с порывами от 6 до 11 м/с. В южных районах температура воздуха ночью составит 0...-5, при прояснении -8...-13, днем +2...+7, в северных районах ночью -17...-22, местами -8...-13, днем 0...-5 на крайнем севере -10...-15°С.

В Сыктывкаре 25 марта пообещали облачную погоду и небольшой дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +5..+7°С.

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