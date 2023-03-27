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Общество27 марта 2023 6:45

Снова за парту: как жителям Коми получить знания по востребованным в регионе профессиям

Соискателям доступен широкий выбор образовательных программ
Елена СЕРГЕЕВА
Возможности есть! Главное, их не упустить. Фото: Иван Вислов.

Возможности есть! Главное, их не упустить. Фото: Иван Вислов.

Наша жизнь состоит из перемен. И иногда случается так, что человек остаётся без работы, или же находится на грани увольнения и сокращения. Отчаиваться не надо! Благодаря проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» можно бесплатно получить профессиональное образование и получить знания по востребованным в Республике Коми профессиям. Расскажем, как это работает.

Стать конкурентоспособным

Программа профессиональной переподготовки и обучения стартовала в 2021 году и была адресована, в первую очередь, потерявшим работу. Сегодня программа переобучения даёт людям, которых с рынка труда вытолкнули обстоятельства, шанс найти своё место в жизни и почувствовать себя нужными.

ЦНЗ Сыктывкара.

ЦНЗ Сыктывкара.

Она доступна различным категориям граждан: тем, кто находится под риском увольнения, безработным, людям старше 50 лет, молодёжи и женщинам с детьми-дошкольниками.

Результат – получение новой специальности или повышение имеющейся квалификации, что влечёт за собой новые возможности для карьерного роста или устройство на более высокооплачиваемую работу.

Итак, у программы два основных направления. Первое позволяет обрести дополнительные умения и знания в уже имеющейся профессии. Например, освоить новые современные технологии или компьютерные программы или овладеть незнакомыми ранее строительными навыками.

Кто знает, может, новое занятие станет любимым делом.

Кто знает, может, новое занятие станет любимым делом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второе направление связано с получением совершенно новой специальности. Благодаря этому, к примеру, оставшийся без работы делопроизводитель, который не смог трудоустроиться, может круто изменить свою жизнь, освоив ремесло парикмахера или кулинара. А невостребованный юрист станет гораздо более конкурентоспособным, выучившись на кредитного консультанта. Чтобы принять участие в программе, соискателю следует воспользоваться простым алгоритмом действий.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

Как записаться на обучение?

Подать заявку на портале «Работа России». В течение трёх дней после подачи необходимо пройти профориентацию в центре занятости и предоставить необходимые документы.

Зачем проходить профориентацию перед обучением?

Профессиональная ориентация поможет подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда. То есть вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы работодателями именно в вашем регионе проживания по той программе, которая подходит именно вам.

Можно ли учиться дистанционно?

Да! Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.

Где посмотреть доступные курсы и программы?

На сайте «Работа России». Вы можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или образование.

В перечне есть одинаковые программы. Как выбрать нужную?

Образовательные программы по одному и тому же направлению могут отличаться по условиям стартовых знаний кандидатов, сложности программы, срокам и форме обучения. Подобрать подходящую программу вам обязательно помогут сотрудники центра занятости. Как раз для этого и нужна профориентация до начала обучения.

Если нет высшего или среднего образования, можно пройти обучение?

Да, конечно. Есть программы, для которых базовое образование не требуется.

Сколько длится обучение?

От 3 недель до 3 месяцев – в зависимости от выбранной программы.

Нужно ли оплачивать обучение?

Нет! Обучение проводится бесплатно.

Можно учиться, не прерывая работу?

Да. Доступно много программ заочной и дистанционной формы, обучение по которым можно совмещать с работой.

Обучение поможет в трудоустройстве?

Да! Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:

– трёхсторонний договор – если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин;

– двусторонний договор – если гражданин намерен открыть своё дело по результатам обучения.

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