Снова за парту: как жителям Коми получить знания по востребованным в регионе профессиям

Возможности есть! Главное, их не упустить. Фото: Иван Вислов.

Наша жизнь состоит из перемен. И иногда случается так, что человек остаётся без работы, или же находится на грани увольнения и сокращения. Отчаиваться не надо! Благодаря проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» можно бесплатно получить профессиональное образование и получить знания по востребованным в Республике Коми профессиям. Расскажем, как это работает.

Стать конкурентоспособным

Программа профессиональной переподготовки и обучения стартовала в 2021 году и была адресована, в первую очередь, потерявшим работу. Сегодня программа переобучения даёт людям, которых с рынка труда вытолкнули обстоятельства, шанс найти своё место в жизни и почувствовать себя нужными.

ЦНЗ Сыктывкара.

Она доступна различным категориям граждан: тем, кто находится под риском увольнения, безработным, людям старше 50 лет, молодёжи и женщинам с детьми-дошкольниками.

Результат – получение новой специальности или повышение имеющейся квалификации, что влечёт за собой новые возможности для карьерного роста или устройство на более высокооплачиваемую работу.

Итак, у программы два основных направления. Первое позволяет обрести дополнительные умения и знания в уже имеющейся профессии. Например, освоить новые современные технологии или компьютерные программы или овладеть незнакомыми ранее строительными навыками.

Кто знает, может, новое занятие станет любимым делом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второе направление связано с получением совершенно новой специальности. Благодаря этому, к примеру, оставшийся без работы делопроизводитель, который не смог трудоустроиться, может круто изменить свою жизнь, освоив ремесло парикмахера или кулинара. А невостребованный юрист станет гораздо более конкурентоспособным, выучившись на кредитного консультанта. Чтобы принять участие в программе, соискателю следует воспользоваться простым алгоритмом действий.

Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

Как записаться на обучение?

Подать заявку на портале «Работа России». В течение трёх дней после подачи необходимо пройти профориентацию в центре занятости и предоставить необходимые документы.

Зачем проходить профориентацию перед обучением?

Профессиональная ориентация поможет подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда. То есть вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы работодателями именно в вашем регионе проживания по той программе, которая подходит именно вам.

Можно ли учиться дистанционно?

Да! Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.

Где посмотреть доступные курсы и программы?

На сайте «Работа России». Вы можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или образование.

В перечне есть одинаковые программы. Как выбрать нужную?

Образовательные программы по одному и тому же направлению могут отличаться по условиям стартовых знаний кандидатов, сложности программы, срокам и форме обучения. Подобрать подходящую программу вам обязательно помогут сотрудники центра занятости. Как раз для этого и нужна профориентация до начала обучения.

Если нет высшего или среднего образования, можно пройти обучение?

Да, конечно. Есть программы, для которых базовое образование не требуется.

Сколько длится обучение?

От 3 недель до 3 месяцев – в зависимости от выбранной программы.

Нужно ли оплачивать обучение?

Нет! Обучение проводится бесплатно.

Можно учиться, не прерывая работу?

Да. Доступно много программ заочной и дистанционной формы, обучение по которым можно совмещать с работой.

Обучение поможет в трудоустройстве?

Да! Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:

– трёхсторонний договор – если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин;

– двусторонний договор – если гражданин намерен открыть своё дело по результатам обучения.

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