Снова за парту: как жителям Коми получить знания по востребованным в регионе профессиям

Возможности есть! Главное, их не упустить. Фото: Иван Вислов.
Наша жизнь состоит из перемен. И иногда случается так, что человек остаётся без работы, или же находится на грани увольнения и сокращения. Отчаиваться не надо! Благодаря проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» можно бесплатно получить профессиональное образование и получить знания по востребованным в Республике Коми профессиям. Расскажем, как это работает.
Стать конкурентоспособным
Программа профессиональной переподготовки и обучения стартовала в 2021 году и была адресована, в первую очередь, потерявшим работу. Сегодня программа переобучения даёт людям, которых с рынка труда вытолкнули обстоятельства, шанс найти своё место в жизни и почувствовать себя нужными.
ЦНЗ Сыктывкара.
Она доступна различным категориям граждан: тем, кто находится под риском увольнения, безработным, людям старше 50 лет, молодёжи и женщинам с детьми-дошкольниками.
Результат – получение новой специальности или повышение имеющейся квалификации, что влечёт за собой новые возможности для карьерного роста или устройство на более высокооплачиваемую работу.
Итак, у программы два основных направления. Первое позволяет обрести дополнительные умения и знания в уже имеющейся профессии. Например, освоить новые современные технологии или компьютерные программы или овладеть незнакомыми ранее строительными навыками.
Кто знает, может, новое занятие станет любимым делом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Второе направление связано с получением совершенно новой специальности. Благодаря этому, к примеру, оставшийся без работы делопроизводитель, который не смог трудоустроиться, может круто изменить свою жизнь, освоив ремесло парикмахера или кулинара. А невостребованный юрист станет гораздо более конкурентоспособным, выучившись на кредитного консультанта. Чтобы принять участие в программе, соискателю следует воспользоваться простым алгоритмом действий.
Инфографика: Алексей ПОНАРЯДОВ.
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
Как записаться на обучение?
Подать заявку на портале «Работа России». В течение трёх дней после подачи необходимо пройти профориентацию в центре занятости и предоставить необходимые документы.
Зачем проходить профориентацию перед обучением?
Профессиональная ориентация поможет подобрать наиболее подходящую образовательную программу. Будут учтены личные качества, интересы, ранее полученное образование и опыт соискателя, а также потребности локального рынка труда. То есть вы сможете получить знания, которые необходимы и востребованы работодателями именно в вашем регионе проживания по той программе, которая подходит именно вам.
Можно ли учиться дистанционно?
Да! Проходить обучение можно как очно, так и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы.
Где посмотреть доступные курсы и программы?
На сайте «Работа России». Вы можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или образование.
В перечне есть одинаковые программы. Как выбрать нужную?
Образовательные программы по одному и тому же направлению могут отличаться по условиям стартовых знаний кандидатов, сложности программы, срокам и форме обучения. Подобрать подходящую программу вам обязательно помогут сотрудники центра занятости. Как раз для этого и нужна профориентация до начала обучения.
Если нет высшего или среднего образования, можно пройти обучение?
Да, конечно. Есть программы, для которых базовое образование не требуется.
Сколько длится обучение?
От 3 недель до 3 месяцев – в зависимости от выбранной программы.
Нужно ли оплачивать обучение?
Нет! Обучение проводится бесплатно.
Можно учиться, не прерывая работу?
Да. Доступно много программ заочной и дистанционной формы, обучение по которым можно совмещать с работой.
Обучение поможет в трудоустройстве?
Да! Перед обучением заключается трехсторонний или двусторонний договор:
– трёхсторонний договор – если гражданин планирует в дальнейшем работать по найму: его подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин;
– двусторонний договор – если гражданин намерен открыть своё дело по результатам обучения.
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