«Наш лесной спецназ»: инструкторы парашютно-пожарных групп прошли курсы подготовки

Подготовка лесных пожарных к «горячему» сезону началась ещё в феврале.

Уже сегодня, несмотря на весеннее время года, горят леса в 14 регионах России. Об этом отчитались чиновники на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров. В связи с этим вопрос готовности Коми к пожароопасному периоду стоит особенно остро. Сейчас на базе учебного пункта Коми лесопожарного центра продолжаются курсы по подготовке инструкторов парашютно-пожарных (десантно-пожарных) групп. Подробности расскажет «КП-Коми».

Сдали экзамены

Подготовка лесных пожарных к «горячему» сезону началась ещё в феврале. Курсанты – 22 человека – прошли обучение по охране лесов и тушению лесных пожаров, изучили охрану труда и технику безопасности, топографию, основы лесоводства и лесной таксации, основы спутниковой навигации и работы с радиосвязью, работу с лесопожарным оборудованием и механизмами. Конечно же, особое внимание уделялось безопасности выполнения прыжков и спусков, физической подготовке и основам оказания первой медицинской помощи.

Каждый из ребят сдал экзамен по пройденному материалу. Только после этого был допущен к наземной подготовке на вышке-тренажёре, а после – к воздушным тренировкам. В марте курсанты отрабатывали десантирование с самолёта Ан-2, на апрель запланированы спуски с вертолёта МИ-8.

Воздушные тренировки

Несколько дней назад сотрудники Коми лесопожарного центра вместе с коллегами из 17 регионов России, Центральной авиабазы и Казахстана приступили к очередному этапу подготовки, который проходил в аэропорту «Семязино» во Владимире. Будущие летнабы, среди которых наши ребята Андрей Берестнев, Георгий Димитров, Михаил Чисталёв и Дмитрий Якунин, отрабатывали учебные полеты на самолёте Ан-2. Почему Ан-2?

– Легендарная «Аннушка» и по сей день остается одним из основных воздушных судов для проведения лесоавиационных работ из-за своих уникальных технических особенностей, – пояснили в Федеральной Авиалесоохране. – Для разбега самолёту нужно всего 170 метров. Кроме этого, Ан-2 не нуждается в твёрдой взлётно-посадочной полосе.

Слаженно и оперативно

Федеральные командно-штабные учения продолжились отработкой практики – легенды, согласно которой в пяти километрах от Седкыркеща обнаружен пожар площадью в 10 гектаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся в сторону посёлка, возникла угроза жилым домам и школе.

– Незамедлительно организовали оперативный штаб и решили направить на борьбу с пожаром силы и средства Корткеросской Лесопожарной станции Сыктывкарского авиаотделения, Сыктывкарского лесничества и пожарной охраны, – рассказали «КП-Коми» в региональном Минприроды.

Лесные пожарные и лесничие оперативно приступили к тушению пламени и полностью «ликвидировали» лесной пожар. Все задействованные структуры сработали слаженно и оперативно.

Наша справка

Кстати, подготовка к пожароопасному сезону ведётся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель этих курсов – стопроцентное восстановление лесов на выбывающих площадях. Необходимо обеспечить в полном объёме качественное лесовосстановление и минимизировать потери лесных насаждений, в том числе и от лесных пожаров. И здесь подготовке специалистов по тушению лесных пожаров уделяется особое внимание.

Для охраны лесов от пожаров будет проводиться авиационный мониторинг. Запланирована реконструкция лесных дорог, устройство и прочистка минерализованных полос, устройство аншлагов. Также закуплены новые пожарные автомобили.

Кстати, жители республики также смогут отслеживать очаги возгорания через сайт.

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