В Коми лабораторно подтверждено еще 66 новых случаев заболевания COVID-19

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Федеральный оперштаб обнародовал свежие данные по коронавирусу в регионах. В Коми за сутки, на 13 декабря, COVID-19 подтвержден у 66 человек.

За минувшие сутки госпитализированы 23 пациента, с начала пандемии лабораторно подтверждено 191 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выписаны с больничного 106 человек. Смертельных случаев не зафиксировано, общее количество погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 3 247 человек.

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