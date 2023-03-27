Показатель заболеваемости коронавирусом в Коми вырос на 85 новых случаев

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В Коми за три года пандемии было диагностировано 197 180 фактов заболевания ковидом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Показатель заражения вырос за сутки на 85 новых случаев.

Из общего количества инфицированных 193 086 человек успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления увеличился на 74, говорится на сайте оперштаба. В то же время госпитализированы были еще двое зараженных.

Жертвами инфекции признаны 3 268 жителей Коми. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.

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