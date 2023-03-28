Айда купаться! Специалисты Тверского центра спасения медвежат-сирот помыли своих подопечных

Ой как хорошо купаться! Скрин видео.

Специалисты Центра спасения медвежат-сирот Тверской области продолжают регулярно делиться хорошими новостями о своих подопечных. В том числе о медвежатах из Коми – Толстуне и Ворчуне. На днях наших мишек ждал сюрприз – купания!

Напомним, в январе в Прилузье лесозаготовители спасли от смерти троих новорождённых медвежат. Их мама сбежала из берлоги, испугавшись шума. Маленькие дети попали в тверской центр. К несчастью, один медвежонок – Солнышко – спустя какое-то время умер.

Сегодня биологи в круглосуточном режиме наблюдают малышей. Специалисты внимательно следят за здоровьем будущих хозяев тайги, кормят, укладывают спать, поют колыбельные и не обращают внимания на капризы детей, когда у них режутся зубки. То есть ведут себя так, как бы на их месте поступала мама-медведица.

На днях медвежатам устроили банный день. Каждого косолапого ребёнка искупали в ванночке, предварительно намылив шёрстку шампунем. Удивительно, но малышам водные процедуры даже понравились. Они перенесли суету совершенно спокойно.

– Как правило, медвежьи малыши более активно демонстрируют свое несогласие с происходящим! – делятся специалисты центра.

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