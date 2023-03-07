«Капризно-вредный»: тверской центр спасения медвежат-сирот рассказал о сложном периоде малышей из Коми

Какие же лапочки! Фото: скрин видео.

Для родителей медвежат последнее время выдалось крайне сложным и волнительным. Даже выдался на их долю трагический случай – улетел на облачка маленький медвежонок из Коми – Солнышко. Сейчас у тверского центра спасения медвежат-сирот появилось время рассказать о подопечных и обрадовать нас их достижениями.

Напомним, в Коми в лесу во время лесозаготовки шум испугал медведицу, спавшую в своей берлоге. Она ушла, покинув трёх своих медвежат. Но в это время рабочие остановились на перерыв, услышав писк щенят. Медведеток нашли и забрали, иначе бы они погибли без матери. Зверята проделали около 3000 километров пути и попали в Центр спасения медвежат-сирот.

Сейчас у Толстуна и Ворчуна всё хорошо. Их приёмные родители регулярно рассказывают подписчикам об их успехах.

Фото: скрин видео.

– Все очень активны, растут, пытаются совладать со своими такими еще непослушными лапами и удержать такое еще неудерживаемое равновесие! Медвежьи малыши уже гораздо дольше после кормления активны! Но рано или поздно сон всё-таки «нападает» на них, и шумная ясельная группа превращается в тихое сонное медвежье царство посапывающих носов, – рассказали в центре.

Специалисты сообщили, что у медвежат сейчас активно режутся зубки (внимательно смотрите видео!), и поведение у них соответствует этому периоду – капризно-вредное. Совсем как у человеческих малышей!

Хоть наши медведетки ещё крохи, но даже сейчас видна разница в их характерах.

– Например, Толстун – спокойный обжоркин: поест и практически сразу на бочок! А вот малыши Кода, Бруно и Ворчун (даже несмотря на его имя!) – эти медвежьи товарищи спокойные и при этом очень активные и подвижные! Но характеры могут еще меняться. Главное, чтобы росли здоровыми, упитанными и боялись человека! Остальное – это уже мелочи, – сообщают временные родители.

Фото: скрин видео.

К посту прикреплено видео, как объяснили специалисты Центра спасения медвежат-сирот, качество видео не очень хорошее из-за того, что в помещении медвежат темно. Им созданы условия, как в берлоге, даже свет в видеозаписи имитировали при помощи специальной техники при съемке и компьютерной программы.

Специалисты Центра выразили надежду, что в ближайшее время они вернутся в прежний режим общения в стиле «хорошие и добрые новости».

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